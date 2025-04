Münster erkämpft 1:1 gegen Karlsruhe

Schon nach wenigen Sekunden trifft der Karlsruher SC im Münsterland. Doch Abstiegskandidat Preußen kommt stark zurück. So richtig hilft das Remis beiden nicht.

Münster.

Die Chancen des Karlsruher SC auf eine Teilnahme am zähen Ringen um den Aufstiegs-Relegationsrang in der 2. Fußball-Bundesliga werden immer geringer. Die Badener verpassten beim in der zweiten Halbzeit klar besseren Abstiegskandidaten Preußen Münster einen Sieg und kamen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.