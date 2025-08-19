Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Münster kündigt Spieler und zeigt ihn an - Profi wehrt sich

Marc Lorenz wurde vom Fußball-Zweitligisten Preußen Münster fristlos gekündigt.
Marc Lorenz wurde vom Fußball-Zweitligisten Preußen Münster fristlos gekündigt. Bild: Bernd Thissen/dpa
Marc Lorenz wurde vom Fußball-Zweitligisten Preußen Münster fristlos gekündigt.
Marc Lorenz wurde vom Fußball-Zweitligisten Preußen Münster fristlos gekündigt. Bild: Bernd Thissen/dpa
2. Bundesliga
Münster kündigt Spieler und zeigt ihn an - Profi wehrt sich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zweitligist Preußen Münster wirft seinen früheren Kapitän Marc Lorenz raus und erstattet Anzeige. Er soll Spendengelder nicht rechtzeitig abgerechnet haben. Der 37-Jährige streitet jedoch Absicht ab.

Münster.

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat Mittelfeldspieler Marc Lorenz fristlos gekündigt und Anzeige gegen seinen Ex-Kapitän erstattet. Der Club begründete dies mit konkreten Hinweisen "auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern". Details nannten die Westfalen nicht.

Lorenz verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur auf sein Statement bei Instagram. Dort erklärte der 37-Jährige, dass er "Spendengelder zu spät abgerechnet" habe. Das müsse er sich vorwerfen lassen. "Zum Zeitpunkt der Kündigung war der offene Betrag allerdings schon wieder beglichen", teilte der Profi mit. 

Lorenz streitet Absicht ab

Die Gelder verspätet überwiesen zu haben, begründet er mit mentalen Problemen. Absicht streitet Lorenz ab. "Meine psychische Erkrankung hat mich in einem solchen Maße belastet, dass ich in dieser Zeit völlig antriebslos war und notwendige Handlungen nicht rechtzeitig veranlassen konnte." Er würde niemals absichtlich Spendengelder für den guten Zweck veruntreuen, wie er schrieb.

Der 37-Jährige ist nach eigenen Angaben aufgrund seiner mentalen Gesundheit seit einigen Wochen in Behandlung. "Das lag zum einen an der sportlichen Situation, aber auch an schwierigen privaten Umständen in meinem engsten Familienkreis." Der Zweitligist sei darüber vor mehr als einem Jahr informiert worden.

Münster will Werte wahren und faires Verfahren

Lorenz stand seit Sommer 2022 bei den Münsteranern unter Vertrag. Vor wenigen Wochen hatte er sein Kapitänsamt abgeben müssen. "Als bedeutender Arbeitgeber und Botschafter der Region sieht sich der SC Preußen Münster in der Verantwortung, die Integrität des Clubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen", begründete der Zweitligist seine Schritte nach den Anschuldigungen. Trotzdem lege der Club Wert "auf ein faires Verfahren sowie einen respektvollen Umgang mit dem langjährigen und verdienten Spieler". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
2 min.
Hertha im Pokal-Glück: Sieg in Münster im Elfmeterschießen
Kopfballduell zwischen dem Münsteraner Paul Jaeckel (rechts) und Herthas Dawid Kownacki.
Der Traum vom Final-Heimspiel in Berlin übersteht mit viel Glück die erste Runde: Hertha BSC gewinnt trotz schwacher Vorstellung beim Zweitliga-Konkurrenten Preußen Münster 5:3 im Elfmeterschießen.
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
08.08.2025
2 min.
Erster Punkt für Münster: Remis gegen Paderborn
Laurin Curda (r) sorgte für die Vorlage zum 1:0.
Stark gekämpft, verdient belohnt: Preußen Münster trotzt dem SC Paderborn ein Remis ab – und feiert damit den ersten Punktgewinn unter Neu-Coach Alexander Ende.
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel