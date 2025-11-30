Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Munteres 0:0 im Topspiel - Elversberg bleibt Dritter

Elversbergs Torjäger Younes Ebnoutalib (r.) im Duell mit Patric Pfeiffer
Elversbergs Torjäger Younes Ebnoutalib (r.) im Duell mit Patric Pfeiffer Bild: Uwe Anspach/dpa
Bambasé Conté (r.) und die SV Elversberg bleiben gegen Darmstadt torlos.
Bambasé Conté (r.) und die SV Elversberg bleiben gegen Darmstadt torlos. Bild: Uwe Anspach/dpa
Elversbergs Torjäger Younes Ebnoutalib (r.) im Duell mit Patric Pfeiffer
Elversbergs Torjäger Younes Ebnoutalib (r.) im Duell mit Patric Pfeiffer Bild: Uwe Anspach/dpa
Bambasé Conté (r.) und die SV Elversberg bleiben gegen Darmstadt torlos.
Bambasé Conté (r.) und die SV Elversberg bleiben gegen Darmstadt torlos. Bild: Uwe Anspach/dpa
2. Bundesliga
Munteres 0:0 im Topspiel - Elversberg bleibt Dritter
Die Torjäger Younes Ebnoutalib und Isac Lidberg sind beim Zweitliga-Spitzenspiel gut bewacht. Am Ende gibt es ein Remis an der Kaiserlinde.

Spiesen-Elversberg.

Die SV Elversberg und der SV Darmstadt 98 haben sich im Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga mit 0:0 getrennt. Durch das Remis bleibt Elversberg nach dem 14. Spieltag auf Rang drei und zu Hause ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner liegt vier Zähler hinter Spitzenreiter Schalke 04. Darmstadt blieb im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage und belegt Platz fünf. 

Vor 9.307 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde boten beide Teams trotz strömenden Regens und torloser erster Halbzeit ein intensives Fußballspiel mit Chancen auf beiden Seiten. Darmstadt war zunächst besser ins Spiel gekommen und hatte bei Isac Lidbergs Abschluss in der siebten Minute Pech, als Nicolas Kristof den Ball an die Latte lenkte. 

Muntere Partie bei strömendem Regen

Elversberg hingegen fehlte beim letzten Pass oder im Abschluss die nötige Präzision. Younes Ebnoutalib hatte nach 23 Minuten die erste Torgelegenheit, Petkov und Conté verpassten in der Folge die Führung.

Auch im zweiten Durchgang standen beide Defensivreihen kompakt. Die Partie blieb munter. Darmstadt hatte durch den eingewechselten Marco Richter die nächste Chance. Dessen Schuss aus 18 Metern blockierte Lasse Günther (51.). Zwei Minuten später setzte Torjäger Lidberg einen Kopfball nur knapp am rechten Pfosten vorbei. In der 71. Minute fasste sich Pfeiffer aus 30 Metern ein Herz. Pinckert fälschte den Ball noch ab, sodass sich Kristof ordentlich strecken musste, um den Ball zu parieren. (dpa)

