Regionale Nachrichten und News
  • Musiala will noch in diesem Jahr wieder für Bayern spielen

Seit dem Zusammenprall im Juli arbeitet Musiala an seinem Comeback.
Seit dem Zusammenprall im Juli arbeitet Musiala an seinem Comeback. Bild: Malachi Gabriel/ZUMA Press Wire/dpa
1. Bundesliga
Musiala will noch in diesem Jahr wieder für Bayern spielen
Wadenbeinbruch, ausgekugeltes Sprunggelenk: Jamal Musialas üble Verletzung schockierte selbst viele Zuschauer am Fernseher. Jetzt erklärt er, warum Gegenspieler Donnarumma kein Vorwurf zu machen ist.

München.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala will nach seiner schweren Verletzung noch in diesem Jahr sein Comeback geben. "Ich nehme mir die Zeit, will kein Datum nennen. Aber bei dem Fortschritt, den ich bislang gemacht habe, würde ich sagen: Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele mit dem FC Bayern bestreiten. Wenn ich wieder auf den Platz gehe, dann möchte ich bereit sein", sagte der 22-Jährige der "Sport Bild". "Meinem Fuß geht es gut, der Heilungsprozess verläuft nach Plan. Ich brauche keine Krücken mehr. Aber ich will auch nichts überstürzen, mir die nötige Zeit nehmen."

Der trickreiche Offensivspieler hatte sich im Sommer bei der Club-WM schwer verletzt, als er im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain mit dem damaligen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma zusammenstieß. Die Folge: ein Wadenbeinbruch und ein ausgekugeltes Sprunggelenk - und das beim ersten Startelfeinsatz nach überstandener Muskelverletzung.

Dem italienischen Nationalspieler, der inzwischen zu Manchester City gewechselt ist, will Musiala aber keine Vorwürfe machen. "Er ist zum Ball gegangen und hat das nicht mit Absicht gemacht. Ich bin nicht sauer auf Donnarumma, danach hat er sich bei mir gemeldet. Es ist alles gut, so etwas passiert." (dpa)

Mehr Artikel