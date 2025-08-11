Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Muskelverletzung: BVB muss zwei Monate auf Süle verzichten

Nach nur wenigen Minuten im Spiel musste Niklas Süle gestützt vom Platz.
Nach nur wenigen Minuten im Spiel musste Niklas Süle gestützt vom Platz.
1. Bundesliga
Muskelverletzung: BVB muss zwei Monate auf Süle verzichten
Der Abschied von Mats Hummels wird bei Borussia Dortmund von der Verletzung von Niklas Süle überschattet. Einen Tag später gibt es bittere Nachrichten.

Dortmund.

Borussia Dortmund muss die nächsten zwei Monate auf Niklas Süle verzichten. Der Innenverteidiger hat sich im Testspiel gegen Juventus Turin (1:2) eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. 

Süle war in der Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt der Dortmunder am Sonntagabend in der 18. Minute für Mats Hummels bei dessen Abschiedsspiel eingewechselt worden. Kurz vor der Pause ging er nach einem Rückpass ohne gegnerische Einwirkung zu Boden und hielt sich am rechten Bein. Gestützt und leicht humpelnd musste Süle den Platz nach kurzer Behandlung schließlich verlassen. 

Trainer Niko Kovac hatte direkt nach der Partie noch gehofft, dass die Verletzung des 29-Jährigen nicht zu schwerwiegend ausfällt. Süle hatte bereits in der vergangenen Spielzeit große Probleme mit der rechten Syndesmose – ein Band am oberen Sprunggelenk. Damit fehlte er der Mannschaft bereits längere Zeit. (dpa)

