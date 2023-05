Muskuläre Probleme: Leipzig ohne Olmo gegen Werder

Dani Olmo fehlt RB Leipzig im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen. Der spanische Fußball-Nationalspieler laboriert an muskulären Problemen und steht deshalb am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) nicht im Kader. Für den 25-Jährigen rückt der Schwede Emil Forsberg in die Startelf. Es sei nichts Wildes bei Olmo, versicherte RB-Trainer Marco Rose beim Streamingdienst DAZN. "Wir wollen gemeinsamen null Risiko gehen für die nächsten Wochen", erklärte Rose und erwartet den Spanier am Montag oder Dienstag zurück im Training.

In der Leipziger Abwehr reicht es für den kroatischen Jungstar Josko Gvardiol erneut nur für einen Platz auf der Bank. Für RB geht es darum, sich mit einem Sieg einen Vorsprung von vier Punkten vor Platz fünf zu sichern.

Werder kann dagegen auch rechnerisch den Klassenerhalt fix machen. Dafür benötigt das Team von Trainer Ole Werner allerdings einen Sieg, was in Leipzig noch nie gelungen ist. In fünf Spielen gab es fünf Niederlagen.

Torjäger Niclas Füllkrug fehlt erneut, die Planstelle im Angriff nimmt Romano Schmid ein. Kurzfristig muss Christian Groß zudem passen. Er stehe zwar auf dem Spielberichtsbogen, werde aber nicht zum Einsatz kommen können, sagte Trainer Werner. Groß habe einen Erguss am Knie. Statt des Routiniers beginnt Ilia Gruev. Die Bremer seien mit einem schmalen Kader angereist, meinte der Werder-Coach. (dpa)