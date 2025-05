Muslic neuer Schalke-Trainer? Club in England reagiert sauer

Diesen Namen hatte kaum jemand auf dem Zettel: Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht ein Österreicher aus der zweiten englischen Liga vor einem Engagement bei Schalke. Das sorgt für Ärger.

Gelsenkirchen.

Die Trainersuche des FC Schalke 04 hat für verärgerte Reaktionen in England gesorgt. Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle veröffentlichte am Abend eine Stellungnahme und bestätigte Gespräche seines Trainers Miron Muslic mit "einem Club der 2. Bundesliga". "Wir sind frustriert über diese Entscheidung", hieß es in der Mitteilung. Man habe schnell neue Spieler verpflichtet und wiederholt mündliche Versprechen bekommen, dass Muslic sich "Argyle verpflichtet fühlt und alles tun wird, um dabei zu helfen, dass der Club zurückkehrt in die zweite Liga".