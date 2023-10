Nach 0:5-Demontage gegen Altglienicke: Kapitän des FSV Zwickau spricht von "Stunde Null" im Abstiegskampf

Alles andere als eine Reaktion auf das schmerzhafte 1:2 im Derby in der Regionalliga gegen Chemnitz folgte gegen Altglienicke: Mit 0:5 setzte es die höchste Saisonniederlage.für den FSV Zwickau.

Eigentlich wollte der FSV Zwickau nach dem Sieg im Sachsenpokal in Weixdorf auch in der Liga eine Reaktion zeigen. Doch nach dem 1:2 im Derby gegen den Chemnitzer FC gab es nun auch gegen Altglienicke eine schmerzhafte Niederlage. Schlimmer noch: In der Schlussphase fiel die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt beim 0:5 (0:2) regelrecht in sich...