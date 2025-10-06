Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach 111 Länderspielen: Däbritz macht Schluss im DFB-Team

Macht nach über zwölf Jahren Schluss in der DFB-Auswahl: Sara Däbritz. (Archivbild)
Macht nach über zwölf Jahren Schluss in der DFB-Auswahl: Sara Däbritz. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Macht nach über zwölf Jahren Schluss in der DFB-Auswahl: Sara Däbritz. (Archivbild)
Macht nach über zwölf Jahren Schluss in der DFB-Auswahl: Sara Däbritz. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
Nach 111 Länderspielen: Däbritz macht Schluss im DFB-Team
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sara Däbritz war über viele Jahre fester Bestandteil der DFB-Auswahl. In Zukunft muss Bundestrainer Christian Wück ohne die Ex-Bayern-Spielerin auskommen, die nun bei Real Madrid unter Vertrag steht.

Frankfurt/Main/Madrid.

Nach 111 Länderspielen, vier EM- und drei WM-Teilnahmen beendet Sara Däbritz ihrer Karriere im Fußball-Nationalteam. Dies kündigten die Olympiasiegerin von 2016 auf ihrem Instagram-Account und der DFB an. "Nach zwölf Jahren in der Nationalmannschaft ist jetzt der richtige Moment gekommen, Abschied zu nehmen. Es fühlt sich für mich richtig an", sagte die 30 Jahre alte Fränkin. "Ich blicke voller Dankbarkeit auf eine wundervolle internationale Karriere zurück, die für immer einen Platz in meinem Herzen haben wird."

Däbritz war die erfahrenste deutsche Spielerin bei der EM im Juli in der Schweiz. Dort stand die Mittelfeldakteurin nach zwei Kurzeinsätzen in den Gruppenspielen dann im Halbfinale gegen Spanien (0:1) in der Startelf.

"Frauenfußball noch größer machen"

"Ich habe noch beide Seiten miterlebt – von Spielen vor 2.000 Zuschauern bis hin zu ausverkauften Stadien mit einer überragenden Atmosphäre", sagte Däbritz. Sie freue sich ganz besonders für die nächste Generation, "die diesen Weg weitergehen darf und die Begeisterung für den deutschen Frauenfußball noch größer machen wird".

Für DFB-Sportdirektorin Nia Künzer hat Däbritz "tiefe Spuren hinterlassen". Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch sagte in einer Verbandsmitteilung: "Ihre Bodenständigkeit, ihre Authentizität, ihr umgängliches Wesen, ihren Humor und ihre herausragenden Fähigkeiten als Spielerin haben sie ausgezeichnet. Sie hat uns alle bereichert – auch mit ihrer ruhigen Art und Weise."

2013 schon Europameisterin

Däbritz gab ihr DFB-Debüt im Juni 2013 beim 4:2 gegen Japan. Im selben Sommer feierte sie mit der deutschen Auswahl den EM-Triumph in Schweden. Seitdem war Däbritz fester Bestandteil des Nationalteams, gewann in Rio Olympia-Gold und bestritt das EM-Finale gegen England (1:2) 2022 in Wembley.

"Gesicht der Mannschaft über Jahre mitgeprägt"

"Mit ihrer außergewöhnlichen Spielintelligenz, ihrer Ruhe am Ball und ihren fußballerischen Qualitäten hat sie das Gesicht der Mannschaft über Jahre mitgeprägt", lobte Bundestrainer Christian Wück. 

Nach Stationen beim SC Freiburg (2012 bis 2015) und FC Bayern (2015 bis 2019) wechselte Däbritz zu Paris Saint-Germain, später zu Olympique Lyon. Insgesamt wurde sie viermal französische Meisterin. Seit diesem Sommer steht sie bei Real Madrid unter Vertrag. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
06:00 Uhr
3 min.
Wück fordert mehr Einsatzzeiten für DFB-Spielerinnen
Bundestrainer Christian Wück will seine Auswahlspielerinnen im Liga-Betrieb öfter spielen sehen. (Archivbild)
Vor den Herausforderungen der DFB-Frauen gegen Frankreich nimmt Bundestrainer Christian Wück seine Kollegen und Kolleginnen in der Bundesliga in die Pflicht. Er äußert klare Kritik.
10:00 Uhr
3 min.
DFB-Torhüterin Berger: Noch die Nations League - und dann?
Was tun in der Torfrau-Frage? DFB-Trainer Christian Wück (l.) und Stammkeeperin Ann-Katrin Berger.
Elfmeter-Heldin Ann-Katrin Berger spielt möglicherweise nicht mehr lange im Nationalteam. Eine Entscheidung steht bevor. Gegen Frankreich kehrt jedenfalls Lena Oberdorf zurück.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel