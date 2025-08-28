Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach Ausraster: 42.500 US-Dollar Geldstrafe für Medwedew

Daniil Medwedew erhielt eine Geldstrafe für seine Ausraster.
Daniil Medwedew legte sich mit dem Schiedsrichter an und heizte das Publikum an.
Daniil Medwedew erhielt eine Geldstrafe für seine Ausraster.
Daniil Medwedew legte sich mit dem Schiedsrichter an und heizte das Publikum an.
Nach Ausraster: 42.500 US-Dollar Geldstrafe für Medwedew
Tennisprofi Daniil Medwedew ist bekannt für emotionale Aussetzer auf dem Platz. Auch bei den US Open sorgt der Russe für großes Aufsehen. Die Rechnung für sein Fehlverhalten folgt prompt.

New York.

Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew ist für seinen Ausraster bei den US Open mit einer Geldstrafe in Höhe von 42.500 US-Dollar belegt worden. 30.000 US-Dollar (knapp 26.000 Euro) muss Medwedew wegen unsportlichen Verhaltens zahlen, wie die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in New York mitteilten. Hinzu kommen 12.500 US-Dollar, weil er nach dem Ende des Matches seinen Schläger zerhackte. In Summe entspricht das mehr als einem Drittel des Preisgelds in Höhe von 110.000 US-Dollar, das Medwedew für die erste Runde erhielt. 

Der frühere US-Open-Champion war bei seinem Erstrunden-Match ausgerastet, nachdem ein Fotograf vor dem Ende der Partie auf den Platz gelaufen war. Später schlug er seinen Tennisschläger erst auf den Boden und dann mehrmals gegen die Bank, bis der Schläger komplett zerstört war.

Wilde Szenen auf dem Platz

Medwedew hatte gegen den Franzosen Benjamin Bonzi 3:6, 5:7, 4:5 zurückgelegen und Matchball gegen sich, als es zu wilden Szenen kam. Nach dem ersten verschlagenen Aufschlag Bonzis betrat ein Fotograf, dem später die Akkreditierung entzogen wurde, den Platz und störte damit die Partie. Schiedsrichter Greg Allensworth entschied auf eine Wiederholung des ersten Aufschlags. Daraufhin drehte Medwedew durch. 

Schiedsrichter beschimpft, Publikum aufgewiegelt

"Leute, er will gehen, er wird pro Spiel bezahlt, nicht pro Stunde", schimpfte Medwedew über den Schiedsrichter und heizte das Publikum an. Die Zuschauer buhten und machten so viel Lärm, dass das Match minutenlang unterbrochen war. Danach drehte sich die Partie zunächst zugunsten Medwedews. Am Ende musste sich der Russe aber doch noch mit 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 geschlagen geben. 

Seine Wut habe ihm geholfen, wieder ins Match zu finden, erklärte Medwedew später. Es sei ein lustiger Moment gewesen. "Ich war nicht sauer auf den
Fotografen. Ich war sauer auf die Entscheidung", sagte der frühere Weltranglisten-Erste, dem andere Tennisprofis schon mehrfach unsportliches Verhalten vorgeworfen haben. Sein Fazit: "Ich habe nichts Schlimmes gemacht." (dpa)

Mehr Artikel