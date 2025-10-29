Nach Ausraster: Weltfußballer Vinícius Jr. entschuldigt sich

Diese Szene sorgte im Clásico für Wirbel. Der brasilianische Starstürmer Vinícius Jr. war mit seiner Auswechslung überhaupt nicht einverstanden. Nun reagiert er.

Madrid. Weltfußballer Vinícius Junior hat sich für den Ausraster nach seiner Auswechslung beim 2:1 von Real Madrid im Clásico gegen den FC Barcelona entschuldigt. "Manchmal lasse ich mich von meiner Leidenschaft leiten. Ich will immer gewinnen und meiner Mannschaft helfen. Mein Ehrgeiz entspringt meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht", schrieb der Brasilianer auf X.

Am Sonntag hatte Vinícius Jr. nach seiner Auswechslung durch Trainer Xabi Alonso mit ausgebreiteten Armen wutentbrannt reagiert. Dabei soll er laut Medienberichten unter anderem gesagt haben: "Immer ich. Ich verlasse das Team." Alonso kündigte nach dem Spiel ein Gespräch mit dem Starstürmer an.

Kein Wort über Alonso

"So wie ich mich heute bereits persönlich im Training entschuldigt habe, möchte ich mich auch noch einmal bei meinen Mitspielern, dem Verein und dem Präsidenten entschuldigen", teilte Vinícius Jr. mit. Den Namen des früheren Leverkusener Trainers nannte er dabei nicht.

Der Brasilianer wurde in dieser Saison - anders als in der Vergangenheit unter Carlo Ancelotti - schon einige Male vorzeitig von Alonso ausgewechselt. Einige Spiele wurde er gar nicht eingesetzt. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft noch bis 2027 in Madrid. "Ich verspreche, weiterhin jede Sekunde für das Wohl von Real Madrid zu kämpfen, so wie ich es seit dem ersten Tag getan habe", schrieb Vinícius Jr. abschließend. (dpa)