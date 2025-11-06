Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Bayer-Siegtor: Mourinho adelt "beeindruckenden" Schick

Patrik Schick jubelt über seinen Siegtreffer.
Patrik Schick jubelt über seinen Siegtreffer. Bild: Ana Brigida/AP/dpa
Patrik Schick jubelt über seinen Siegtreffer.
Patrik Schick jubelt über seinen Siegtreffer. Bild: Ana Brigida/AP/dpa
Fußball
Nach Bayer-Siegtor: Mourinho adelt "beeindruckenden" Schick
Nils Bastek, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen all den Hochtalentierten von Bayer Leverkusen zählt Patrik Schick zu den wenigen Erfahrenen. Seine Klasse und Erfahrung machen bei Benfica den Unterschied.

Lissabon.

Wie kaum ein Trainer im Weltfußball kann José Mourinho mit wenigen Worten die Geschichte eines Spiels beschreiben. Nach dem 0:1 gegen Bayer Leverkusen fiel dem 62-Jährigen die Analyse zwar nicht so leicht wie sonst, auf den Punkt brachte er sie letztlich aber doch: "Und dann haben sie Schick gebracht", sagte der Star-Coach von Benfica Lissabon also kurz und knapp und erklärte damit die entscheidende Wende dieser Champions-League-Partie. 

In der 57. Minute war Patrik Schick gekommen. Acht Minuten später köpfte der Tscheche das entscheidende Tor. Und bei allem Hadern über den aus seiner Sicht ungerechten Spielverlauf war Mourinho zumindest kurzzeitig vom hünenhaften Angreifer beeindruckt. "Ein Spieler mit einer beeindruckenden körperlichen Statur" sei Schick, fand Mourinho. Passend war auch diese Aussage angesichts der 1,91 Meter des 29-Jährigen und seiner 86 Kilogramm auf der Waage. 

Beeindruckende Statur

Gerade mal wenige Minuten hatte der Tscheche gebraucht, um die Partie zugunsten seiner Mannschaft zu drehen. Wohl auch wegen leichter körperlicher Beschwerden hatte er zunächst von der Bank verfolgt, dass Benfica eigentlich hätte in Führung gehen müssen. Allein im ersten Durchgang hatte Bayer mehrfach Glück, vor allem bei den beiden Aluminium-Treffern von Dodi Lukebakio (11.) und Nicolas Otamendi (33.). 

"Zur Halbzeit müssen wir 2:0 oder 3:0 führen", haderte Mourinho nicht ganz zu unrecht. Bayer sei eine Mannschaft gewesen, "die nichts kreiert hat, die nichts für das Gewinnen getan hat". Was dann wiederum nicht ganz der Wahrheit entsprach. Denn dann kam ja Schick, der den Gastgebern nach einer Slapstick-Einlage den Stecker zog und der Werkself damit den ersten Dreier der laufenden Saison in der Königsklasse bescherte. 

Torschütze Schick: "Sehr glücklich" 

Nach einem herrlichen Pass von Ex-Lissabonner Alejandro Grimaldo hatte der Stürmer aus spitzem Winkel zunächst zu zentral auf Benfica-Torhüter Anatolij Trubin gezielt. Dessen Abpraller landete bei Samuel Dahl, der den Ball mit einer unglücklichen Abwehraktion ausgerechnet zu Schick zurück köpfte. Dieser bedankte sich für die unverhoffte Vorlage und beförderte das Spielgerät ebenfalls per Kopf ins lange Eck. 

"Ich bin sehr glücklich, dass mein Tor den Siegtreffer bedeutete. Für die kommenden Spiele war es ein sehr wichtiger Sieg", sagte Schick. Tatsächlich gilt der Leverkusener Fokus jetzt vor allem der Bundesliga. Nach dem 0:3-Dämpfer zuletzt bei den Bayern zählt am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim nur ein Sieg. Auch unmittelbar nach der Länderspielpause beim VfL Wolfsburg soll gepunktet werden, um nach dem großen Umbruch im Sommer den Anschluss an die Königsklassen-Plätze zu halten. 

Alejandro Grimaldo (Mitte) leitete Schicks Treffer ein.
Alejandro Grimaldo (Mitte) leitete Schicks Treffer ein. Bild: Ana Brigida/AP/dpa
Alejandro Grimaldo (Mitte) leitete Schicks Treffer ein.
Alejandro Grimaldo (Mitte) leitete Schicks Treffer ein. Bild: Ana Brigida/AP/dpa

Schick träumt von erster WM-Teilnahme

Schick soll dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Unter all den Hochtalentierten zählt er zu den wenigen Bayer-Profis mit großer Erfahrung. Seit 2020 ist Schick im Club und gehört damit zu den nicht mehr ganz so vielen Spielern aus dem Double-Jahr 2024. Zudem hinterließ er bereits bei zwei Europameisterschaften Eindruck, demnächst will er mit den Tschechen seine erste WM-Teilnahme schaffen.

Schick ist also ganz sicher einer jener Akteure, die Bayer-Coach Kasper Hjulmand nach dem Sieg in Lissabon indirekt ansprach. "Unseren jungen Spielern wird sehr von den erfahrenen Spielern geholfen. Die erfahrenen Spieler ermöglichen es den jungen Spielern, ihr Bestes zu geben", sagte der Däne. Aber manchmal müssen es eben die Erfahrenen sein, die für die Entscheidungen sorgen. So wie eben Patrik Schick. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
06.11.2025
2 min.
Hjulmand schwärmt von jungem Bayer-Team - Mourinho motzt
Patrik Schick köpfte Bayer zum Sieg
Bayer Leverkusen gewinnt etwas schmeichelhaft bei Benfica. Deren Trainer José Mourinho hadert deshalb mit vielen Dingen. Ganz anders geht es seinem Kollegen Kasper Hjulmand.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:27 Uhr
4 min.
Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss
Bernd Neuendorf (v.r.) ist auf dem DFB-Bundestag im Amt des Präsidenten bestätigt worden.
Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
Eric Dobias und Ulrike John, dpa
23:23 Uhr
4 min.
Dank Schick: Bayer holt ersten Champions-League-Sieg
Patrik Schick köpft zum 1:0.
Bei José Mourinho und Benfica tut Bayer Leverkusen sich lange schwer - bis Patrik Schick ins Spiel kommt. Der Tscheche erlöst die Werkself und sorgt für den ersten Saisonsieg in der Königsklasse.
Nils Bastek und Jana Glose, dpa
Mehr Artikel