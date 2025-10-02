Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Becherwurf: Mainz startet mit Sieg in Europacup

Beim Jubel der Mainzer über das 1:0 gegen Omonia Nikosia warfen Fans der Gastgeber Becher Richtung FSV-Profis.
Gab gegen Nikosia sein Profidebüt: der erst 17-jährige Kacper Potulski.
Der FSV Mainz 05 um Torwart Robin Zentner (l) lieferte sich eine umkämpfte Partie gegen Omonia Nikosia.
Fußball
Nach Becherwurf: Mainz startet mit Sieg in Europacup
Dem FSV Mainz 05 gelingt ein perfekter Start in die Ligaphase der Conference League. Die Partie bei Omonia Nikosia wird aber zum Geduldsspiel. Nach dem 1:0 der Mainzer wird das Spiel unterbrochen.

Nikosia.

Der FSV Mainz 05 hat nach einem Zwischenfall beim Duell mit Omonia Nikosia einen Start nach Maß in die Ligaphase der Conference League erwischt. Der Fußball-Bundesligist gewann am ersten Spieltag auf Zypern bei Omonia 1:0 (0:0). Den Siegtreffer erzielte Nationalspieler Nadiem Amiri mit einem verwandelten Foulelfmeter (75. Minute).

Partie nach Becherwürfen unterbrochen

Beim Jubel der Mainzer Spieler warfen Anhänger von Nikosia Getränkebecher Richtung FSV-Profis. Ben Bobzien wurde dabei am Nacken getroffen und sank zu Boden. Der serbische Schiedsrichter Milos Milanovic schickte daraufhin beide Mannschaften in die Katakomben. Nach kurzer Pause konnte die Partie aber wieder fortgesetzt werden.

"Es ist okay. So ist Fußball. Hauptsache es ist nichts passiert. Natürlich gehört sich das nicht, aber ich verstehe die Emotionen, ich verstehe die Fans", sagte Amiri nach der Begegnung.

Nach 3.220 Tagen kehrte der FSV in der Hauptstadt Zyperns in eine Hauptrunde eines Europacups zurück. "Es ist natürlich schon klar, dass wir alle enorm Bock haben", hatte Paul Nebel vor der Partie dem Streamingdienst RTL+ gesagt. Letztmals in einer Gruppen- oder Ligaphase waren die 05er am 8. Dezember 2016 beim 2:0 in der Europa League gegen FK Qäbälä aus Aserbaidschan im Einsatz.

17-Jähriger gibt in Nikosia Profidebüt

Mainz-Trainer Bo Henriksen entschied sich in Nikosia für eine Überraschung in der Startelf. Der erst 17 Jahre alte Verteidiger Kacper Potulski gab sein Profidebüt, nachdem er zuvor lediglich für die zweite Mannschaft der Mainzer zum Einsatz gekommen war. 

Schon in der vierten Minute mussten Potulski und seine Teamkollegen allerdings den ersten Schreckmoment überstehen, als Nikosias Stürmer Ryan Mmaee auf und davon war und dann auch noch den Mainzer Keeper Robin Zentner umkurvte. Mmaee schoss jedoch neben das Tor. Der Treffer hätte aufgrund einer Abseitsposition ohnehin nicht gezählt.

Nordin im Pfostenpech

Danach übernahm der FSV in einer unterhaltsamen ersten Hälfte immer mehr die Kontrolle. Die beste Chance hatte Arnaud Nordin, dessen Flanke durch den Strafraum der Hausherren flog und gegen den Pfosten prallte (36.). Die Mainzer blieben bis zur Pause gefährlich, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zäher. Auf beiden Seiten schlichen sich Unkonzentriertheiten ein. Die 05er hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, zu zwingenden Chancen kamen sie aber lange Zeit auch nicht - bis Kaishu Sano von Omonias Saad Agouzou im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Amiri sicher. (dpa)

