Nach Bochum-Abstieg: Hecking gibt emotionales Versprechen

Der VfL Bochum spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Der Coach zeigt große Emotionen und entschuldigt sich.

Bochum. VfL Bochums Trainer Dieter Hecking hat nach dem Bundesliga-Abstieg emotionale Worte an die Fans gerichtet. "Vor euch verneige ich mich, vor dem ganzen Publikum im Stadion - Chapeau", sagte der 60-Jährige am Stadionmikrofon im Ruhrstadion mit brüchiger Stimme.

"Wir haben es leider nicht gelöst, dafür entschuldige ich mich bei euch", sagte der Coach nach seiner gescheiterten Rettungsmission und dem 1:4 gegen den FSV Mainz 05 am vorletzten Spieltag. Mit Blick auf die kommende Saison in der zweiten Liga, die er ebenfalls als Bochumer Trainer betreuen will, kündigte Hecking an: "Ich verspreche euch eins: Wir werden alles tun, das zu reparieren." (dpa)