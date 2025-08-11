Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Bruch am Auge: Pavlovic nimmt Lauftraining auf

Aleksandar Pavlovic ist zurück auf dem Trainingsplatz.
Aleksandar Pavlovic ist zurück auf dem Trainingsplatz. Bild: Sven Hoppe/dpa
Aleksandar Pavlovic ist zurück auf dem Trainingsplatz.
Aleksandar Pavlovic ist zurück auf dem Trainingsplatz. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Nach Bruch am Auge: Pavlovic nimmt Lauftraining auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fraktur an der Augenhöhle ist kaum operiert, schon kehrt Aleksandar Pavlovic auf den Trainingsplatz zurück. Der Fußball-Nationalspieler muss beim FC Bayern aber vorerst allein trainieren.

München.

Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic ist nach seiner Augenhöhlen-Operation wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der 21 Jahre alte Fußball-Nationalspieler drehte erstmals seit der Verletzung vor eineinhalb Wochen wieder Laufrunden an der Säbener Straße, wie die Münchner mitteilten. 

Pavlovic arbeite im Einzeltraining hart an seinem Comeback, hieß es weiter. Wann genau Trainer Vincent Kompany wieder auf den Mittelfeldspieler setzen kann, teilte der Club nicht mit. Für den FC Bayern steht das erste Pflichtspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Franz-Beckenbauer-Supercup bei DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart an.

Pavlovic hatte sich am Freitag vor einer Woche im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und musste operiert werden. Länger gefehlt hatte er bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison wegen Pfeifferschem Drüsenfieber. In der Hinrunde hatte er zudem einen Schlüsselbeinbruch erlitten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
03.08.2025
4 min.
So etwas wie Euphorie: Bayerns Díaz deutet Potenzial an
Neuzugang Luis Díaz sorgt bei Bayern für etwas Euphorie.
Viel Tempo und Torgefahr: Das hatte sich Bayern vom Stürmer erhofft und im ersten Testspiel auch bekommen. Nach Dämpfern im Sommer ist der Neuzugang ein Lichtblick. Und was sagen die Teamkollegen?
Manuel Schwarz, dpa
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
02.08.2025
2 min.
Erfolgreiches Díaz-Debüt: FC Bayern gewinnt Test gegen Lyon
Neuzugang Luis Díaz (l) deutet im ersten Testspiel des FC Bayern seine Klasse an.
Luis Díaz soll den FC Bayern zu Erfolgen schießen. Im ersten Test für die Münchner deutet der Kolumbianer seine Klasse an. Nur im Abschluss schwächelt er. Ein Teamkollege bleibt vom Pech verfolgt.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel