Regionale Nachrichten und News
  • Nach Bruch der Augenhöhle: Pavlovic-Comeback rückt näher

Zurück im Bayern-Training nach Verletzung und Operation: Aleksandar Pavlovic. Bild: Sven Hoppe/dpa
Zurück im Bayern-Training nach Verletzung und Operation: Aleksandar Pavlovic. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Nach Bruch der Augenhöhle: Pavlovic-Comeback rückt näher
Die Bayern starten die Trainingswoche vor dem Liga-Auftakt mit einer erfreulichen Nachricht: Aleksandar Pavlovic mischt wieder mit dem Team mit. Ein Duo trainiert weiter individuell.

München.

Gut zwei Wochen nach einem Bruch der Augenhöhle ist Fußballprofi Aleksandar Pavlovic dem Comeback beim FC Bayern München wieder ein Stück näher gekommen. Der 21-Jährige absolvierte erstmals seit seiner Verletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings. Der fünfmalige Nationalspieler trug dabei eine Gesichtsmaske.

Am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) eröffnen die Bayern im heimischen Stadion gegen RB Leipzig die neue Bundesliga-Saison. Pavlovic hatte sich im Training Anfang August verletzt und war operiert worden.

Beim Supercup-Sieg der Münchner beim VfB Stuttgart am vergangenen Samstag (2:1) fehlte der Mittelfeldspieler genauso wie die verletzten Hiroki Ito und Paul Wanner. Der Verteidiger und das Offensivtalent absolvierten heute laut Clubangaben jeweils individuelle Laufeinheiten. (dpa)

