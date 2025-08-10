Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Burgfrieden bei Barça: Ter Stegen spricht zu den Fans

Ter Stegen äußerte sich vor den Fans.
Ter Stegen äußerte sich vor den Fans. Bild: Gerard Franco/Zuma Press/dpa
Ter Stegen äußerte sich vor den Fans.
Ter Stegen äußerte sich vor den Fans. Bild: Gerard Franco/Zuma Press/dpa
Fußball
Nach Burgfrieden bei Barça: Ter Stegen spricht zu den Fans
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Aussöhnung mit dem FC Barcelona absolviert der wieder zum Kapitän ernannte Marc-André ter Stegen einen besonderen Auftritt. Kehrt beim spanischen Meister wieder Ruhe ein?

Barcelona.

Nach dem Burgfrieden im Streit mit dem FC Barcelona hat Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen persönliche Worte an die Fans gerichtet. "Was mich betrifft, glaube ich, dass es wichtig war, die Angelegenheit zwischen dem Club und mir zu klären. Jetzt ist es an der Zeit, nach vorn zu schauen", sagte ter Stegen vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Erstligisten Como 1907. Der Verein habe ihm dabei geholfen, seine Rede zu formulieren, hieß es Medienberichten zufolge.

Ter Stegen verspüre "große Vorfreude auf den Saisonstart", sagte er und ergänzte: "Wir haben eine sehr anspruchsvolle Spielzeit vor uns. Es sind nur noch wenige Tage, und wir arbeiten hart daran, viele Erfolge zu erzielen."

Das Spiel um den Pokal dient bei Barça auch traditionellerweise dazu, den Fans die Mannschaft vorzustellen. Es ist Brauch, dass sich der Kapitän dabei an die Fans richtet. Ter Stegen sprach dabei auch über Trainer Hansi Flick. "Er hat uns wieder zu einem sehr erfolgreichen Fußball zurückgeführt. Danke Hansi, und danke an den gesamten Trainerstab", sagte der Keeper: "Jetzt haben wir einen Kader mit viel Charakter und guter Energie – auf und neben dem Platz – und ich hoffe, dass wir viele Erfolge feiern können."

Erster Auftritt nach Einigung

Am Freitag hatte es im Streit zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona eine Einigung gegeben. Der wegen einer Rückenverletzung länger ausfallende 33-Jährige gab im Zwist mit seinem Arbeitgeber nach und stimmte der Weiterleitung seiner medizinischen Daten an die Liga doch noch zu. Im Gegenzug stellte der spanische Meister das gegen den deutschen Keeper eingeleitete Disziplinarverfahren ein und ernannte ihn wieder zum Kapitän.

Für Barça ist die Beilegung des Konflikts auch sportlich bedeutsam. Sollte die spanische Liga – wie der Verein – davon ausgehen, dass ter Stegen nach seiner Rückenoperation mindestens vier Monate ausfällt, dürfte Barça den kürzlich für rund 25 Millionen Euro von Espanyol verpflichteten Joan García rechtzeitig zum Saisonstart registrieren. Denn nur bei einer solchen Mindestausfallzeit darf der Verein gemäß der in Spanien geltenden finanziellen Fairplay-Regeln einen Teil des Gehalts des ausfallenden Spielers nutzen, um einen neuen Akteur zu registrieren. Der 24-jährige García soll die neue Nummer eins im Tor des FC Barcelona werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
08.08.2025
2 min.
Wende im Zoff mit Barça: Ter Stegen ist wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen ist bei der WM 2026 eigentlich als deutsche Nummer eins vorgesehen.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im eskalierten Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei.
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
09.08.2025
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel