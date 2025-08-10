Nach Burgfrieden bei Barça: Ter Stegen spricht zu den Fans

Nach der Aussöhnung mit dem FC Barcelona absolviert der wieder zum Kapitän ernannte Marc-André ter Stegen einen besonderen Auftritt. Kehrt beim spanischen Meister wieder Ruhe ein?

Barcelona. Nach dem Burgfrieden im Streit mit dem FC Barcelona hat Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen persönliche Worte an die Fans gerichtet. "Was mich betrifft, glaube ich, dass es wichtig war, die Angelegenheit zwischen dem Club und mir zu klären. Jetzt ist es an der Zeit, nach vorn zu schauen", sagte ter Stegen vor dem Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen den italienischen Erstligisten Como 1907. Der Verein habe ihm dabei geholfen, seine Rede zu formulieren, hieß es Medienberichten zufolge.

Ter Stegen verspüre "große Vorfreude auf den Saisonstart", sagte er und ergänzte: "Wir haben eine sehr anspruchsvolle Spielzeit vor uns. Es sind nur noch wenige Tage, und wir arbeiten hart daran, viele Erfolge zu erzielen."

Das Spiel um den Pokal dient bei Barça auch traditionellerweise dazu, den Fans die Mannschaft vorzustellen. Es ist Brauch, dass sich der Kapitän dabei an die Fans richtet. Ter Stegen sprach dabei auch über Trainer Hansi Flick. "Er hat uns wieder zu einem sehr erfolgreichen Fußball zurückgeführt. Danke Hansi, und danke an den gesamten Trainerstab", sagte der Keeper: "Jetzt haben wir einen Kader mit viel Charakter und guter Energie – auf und neben dem Platz – und ich hoffe, dass wir viele Erfolge feiern können."

Erster Auftritt nach Einigung

Am Freitag hatte es im Streit zwischen Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona eine Einigung gegeben. Der wegen einer Rückenverletzung länger ausfallende 33-Jährige gab im Zwist mit seinem Arbeitgeber nach und stimmte der Weiterleitung seiner medizinischen Daten an die Liga doch noch zu. Im Gegenzug stellte der spanische Meister das gegen den deutschen Keeper eingeleitete Disziplinarverfahren ein und ernannte ihn wieder zum Kapitän.

Für Barça ist die Beilegung des Konflikts auch sportlich bedeutsam. Sollte die spanische Liga – wie der Verein – davon ausgehen, dass ter Stegen nach seiner Rückenoperation mindestens vier Monate ausfällt, dürfte Barça den kürzlich für rund 25 Millionen Euro von Espanyol verpflichteten Joan García rechtzeitig zum Saisonstart registrieren. Denn nur bei einer solchen Mindestausfallzeit darf der Verein gemäß der in Spanien geltenden finanziellen Fairplay-Regeln einen Teil des Gehalts des ausfallenden Spielers nutzen, um einen neuen Akteur zu registrieren. Der 24-jährige García soll die neue Nummer eins im Tor des FC Barcelona werden. (dpa)