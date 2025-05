Nach dem 34. Bundesliga-Spieltag: Wer spielt wann wo?

Die Bundesliga-Spielzeit ist vorbei - doch in der kommenden Woche geht es noch um je einen Europapokal- und einen Liga-Platz.

Frankfurt/Main. 306 Begegnungen und 34 Spieltage sind in der Fußball-Bundesliga absolviert. Der Meister steht genauso fest wie die beiden Absteiger und sechs von sieben Europapokal-Startern. Wer spielt wo und wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Eine Übersicht.

Wer spielt in welchem internationalen Wettbewerb?

Champions League: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Europa League: SC Freiburg

Conference-League-Playoffs: FSV Mainz 05

Welcher internationaler Startplatz ist noch zu vergeben?

Der zweite Europa-League-Starter neben Freiburg. Er wird im DFB-Pokalfinale am 24. Mai (20.00 Uhr) im Olympiastadion von Berlin ermittelt. Der VfB Stuttgart ist dabei gegen Drittligist Arminia Bielefeld deutlich favorisiert.

Wie viele Bundesliga-Teilnehmer stehen für 2025/26 fest?

16. Neben den 15 Bundesliga-Clubs, die in dieser Saison die Ränge eins bis 15 belegen, auch der Hamburger SV, der in der Vorwoche den Aufstieg ins Oberhaus perfekt gemacht hat. Holstein Kiel und der VfL Bochum sind am vergangenen Wochenende bereits abgestiegen.

Am Sonntag (ab 15.30 Uhr/Sky) wird der 17. Teilnehmer ermittelt. Dem 1. FC Köln reicht vor eigenem Publikum schon ein Punkt, um in die Bundesliga zurückzukehren. Patzt Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern, könnten die SV Elversberg oder der SC Paderborn noch auf Platz zwei springen.

Wie läuft die Relegation?

Der 1. FC Heidenheim steht als Relegations-Teilnehmer aus der Bundesliga fest. Offen ist vor dem 34. Spieltag der 2. Bundesliga noch der Gegner. Es gibt fünf Optionen - neben Köln, Elversberg und Paderborn auch Fortuna Düsseldorf sowie Kaiserslautern. Derzeit liegt Elversberg auf Platz drei.

Gespielt wird am 22. und 26. Mai, jeweils um 20.30 Uhr. Das Hinspiel findet in Heidenheim statt, das Rückspiel beim Zweitligisten. Sat.1 im Free-TV und Sky im Pay-TV übertragen die beiden Partien am Donnerstag sowie am darauffolgenden Montag live. (dpa)