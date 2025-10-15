Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach DFB-Nominierung: Bayern-Torhüterin Mahmutovic verletzt

Torhüterin Ena Mahmutovic wird dem FC Bayern und dem deutschen Nationalteam vorerst fehlen. (Archivfoto)
Torhüterin Ena Mahmutovic wird dem FC Bayern und dem deutschen Nationalteam vorerst fehlen. (Archivfoto) Bild: Swen Pförtner/dpa
Torhüterin Ena Mahmutovic wird dem FC Bayern und dem deutschen Nationalteam vorerst fehlen. (Archivfoto)
Torhüterin Ena Mahmutovic wird dem FC Bayern und dem deutschen Nationalteam vorerst fehlen. (Archivfoto) Bild: Swen Pförtner/dpa
Fußball
Nach DFB-Nominierung: Bayern-Torhüterin Mahmutovic verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Torhüterin Ena Mahmutovic wird für die Nations League nominiert und darf auf Einsätze gegen Frankreich hoffen. Dann aber verletzt sie sich im Training. Das hat auch Folgen für den FC Bayern.

München.

Der FC Bayern und das deutsche Fußball-Nationalteam müssen vorerst auf Torhüterin Ena Mahmutovic verzichten. Die 21-Jährige erlitt im Training eine Sprunggelenksverletzung und wird mehrere Wochen ausfallen. Sie kann damit weder im Champions-League-Duell der Münchnerinnen gegen Juventus Turin am Donnerstag (21.00 Uhr/Disney+) noch für das Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich am 24. und 28. Oktober auflaufen. Der DFB nominierte Rafaela Borggräfe (25) vom FC Liverpool nach.

Der Bundesliga-Tabellenführer bleibt damit weiter vom Pech verfolgt: Zuletzt hatten sich schon Co-Kapitänin Sarah Zadrazil (Kreuzbandriss), Defensiv-Neuzugang Vanessa Gilles (Muskelverletzung im Unterschenkel), Stürmerin Jovana Damnjanovic (Muskelfaserriss in der Wade) und Verteidigerin Carolin Simon (Muskelfaserriss im Oberschenkel) verletzt. Sie fallen teils lange aus. Statt Mahmutovic dürfte nun Maria Luisa Grohs in das Tor rücken.

DFB-Team muss auch auf Berger verzichten

Mahmutovic hatte bislang acht von neun Pflichtspielen in der Bayern-Saison bestritten. Sie war von Bundestrainer Christian Wück zudem für die Nations League nominiert worden und hatte sich durch den Ausfall von Stammkeeperin Ann-Katrin Berger Hoffnungen auf Einsätze gemacht.

Neben der Bayern-Spielerin war fürs Tor zudem Stina Johannes vom VfL Wolfsburg und Neuling Laura Dick von der TSG Hoffenheim in das Aufgebot berufen worden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:34 Uhr
2 min.
Kreuzbandriss: DFB-Torjägerin Hoffmann fällt lange aus
Leipzigs Giovanna Hoffmann könnte das Halbfinale der Nations League verpassen.
Die deutschen Fußballerinnen spielen Ende Oktober um den Finaleinzug in der Nations League. Eine Stürmerin wird die Partien gegen Frankreich verpassen und lange ausfallen.
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
23.09.2025
1 min.
Bayerns Ersatztorwart Urbig fällt verletzt aus
Ersatztorwart Jonas Urbig muss wegen einer Adduktorenblessur passen. (Archivfoto)
Der FC Bayern hat derzeit einige Ausfälle in der Defensive zu verzeichnen. Nun muss auch ein Torwart pausieren.
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
Mehr Artikel