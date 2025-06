Nach Disneyland, Golf und Pool: Bayern schwitzen für Boca

Die Bayern starten nach einem Tag Regeneration in die Vorbereitung auf das zweite Spiel bei der Club-WM gegen die Boca Juniors - und das gut erholt und in bester Stimmung.

Orlando. Golfplatz, Pool oder Disneyland: Gut erholt und in bester Stimmung sind die Fußballer des FC Bayern am Dienstagvormittag (Ortszeit) in Orlando bei großer Hitze auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Trainer Vincent Kompany startete die Vorbereitung auf das schon wegweisende zweite Gruppenspiel bei der Club-WM gegen die Boca Juniors aus Argentinien.

Kompany fuhr lässig im Golfcart auf dem gigantischen "ESPN Wide World of Sports Complex" am Trainingsplatz vor. Nach dem 10:0-Rekordsieg des deutschen Fußball-Meisters gegen Auckland City hatte er seinen Profis einen freien Tag gegönnt. "Es ist für mich auch wichtig, dass wir nicht unnötig jeden Tag den ganzen Stress eines Turniers mitnehmen", begründete der Coach.

Harry Kane im Muskelshirt beim Training in der brennenden Vormittagssonne. Bild: Sven Hoppe/dpa Harry Kane im Muskelshirt beim Training in der brennenden Vormittagssonne. Bild: Sven Hoppe/dpa

Der Rekordmeister hatte es den Spielern sogar ermöglicht, in der ersten Turnierphase Frauen und Kinder in die USA mitzunehmen. Dem Vernehmen nach unternahm der vierfache Familienvater Harry Kane am Montag einen Ausflug ins Disney World. Auch beim Golfen auf dem hoteleigenen Platz war der englische Torjäger mit einer Gruppe um Thomas Müller zu sehen.

Nach zwei weiteren Übungseinheiten im Basiscamp reist der Bayern-Tross am Donnerstagnachmittag ins rund 370 Kilometer entfernte Miami. Mit einem Sieg im Hard Rock Stadium können die Münchner dann am Freitagabend Ortszeit (Samstag, 3.00 Uhr MESZ/Sat.1. und DAZN) in Gruppe C schon vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale klarmachen. Boca hatte in seiner ersten Partie am Montagabend (Ortszeit) gegen Benfica Lissabon 2:2 gespielt. (dpa)