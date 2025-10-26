Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Fan-Protesten: Boateng-Hospitanz bei Bayern geplatzt

Bayern-Fans zeigten beim Duell gegen Dortmund ein Transparent gegen Ex-Profi Jérôme Boateng.
Bayern-Fans zeigten beim Duell gegen Dortmund ein Transparent gegen Ex-Profi Jérôme Boateng. Bild: Sven Hoppe/dpa
Jérôme Boateng will nach seiner aktiven Karriere Trainer werden. (Archivfoto)
Jérôme Boateng will nach seiner aktiven Karriere Trainer werden. (Archivfoto) Bild: Harry Langer/dpa
Der FC Bayern siegt weiter.
Der FC Bayern siegt weiter. Bild: Marius Becker/dpa
Bayern-Fans zeigten beim Duell gegen Dortmund ein Transparent gegen Ex-Profi Jérôme Boateng.
Bayern-Fans zeigten beim Duell gegen Dortmund ein Transparent gegen Ex-Profi Jérôme Boateng. Bild: Sven Hoppe/dpa
Jérôme Boateng will nach seiner aktiven Karriere Trainer werden. (Archivfoto)
Jérôme Boateng will nach seiner aktiven Karriere Trainer werden. (Archivfoto) Bild: Harry Langer/dpa
Der FC Bayern siegt weiter.
Der FC Bayern siegt weiter. Bild: Marius Becker/dpa
1. Bundesliga
Nach Fan-Protesten: Boateng-Hospitanz bei Bayern geplatzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich wollte Jérôme Boateng beim FC Bayern als Trainer hospitieren. Daraus wird aus Fan-Protesten doch nichts. Verein und Ex-Profi äußern sich zu den Gründen.

München.

Der frühere Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng wird nach heftigen Fan-Protesten keine Trainer-Hospitanz beim FC Bayern München absolvieren. Der 37 Jahre alte Ex-Profi und der deutsche Fußball-Rekordmeister teilten das am Wochenende mit. "Nach den jüngsten Diskussionen um meine Person" sei er zu dem Schluss gekommen, sich auf andere Themen zu konzentrieren.

Der langjährige Bayern-Verteidiger Boateng hatte jüngst seine Karriere beendet und erwägt, Coach zu werden. Bayern-Trainer Vincent Kompany bot ihm zuletzt an, ihn im Rahmen einer Hospitanz zu begleiten. Dagegen aber regte sich intensiver Widerstand bei den Anhängern der Münchner.

"In einem konstruktiven Austausch, den der FC Bayern und Jérôme Boateng in dieser Woche hatten, wurde entschieden, dass Jérôme Boateng nicht beim FC Bayern hospitieren wird", teilte der Verein mit. "Jérôme fühlt sich dem FC Bayern sehr verbunden und möchte nicht, dass der FC Bayern aufgrund der aktuellen kontroversen Diskussion um seine Person Schaden nimmt."

Widerstand der Bayern-Fans

Im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund hatten Anhänger in der Südkurve drei Transparente gezeigt, auf denen sie sich mit deutlichen Worten ablehnend äußerten. Auch im Rahmen des Champions-League-Spiels der Münchner gegen den FC Brügge hatte es entsprechende Bekundungen gegeben.

Jérôme Boateng will nach seiner aktiven Karriere Trainer werden. (Archivfoto)
Jérôme Boateng will nach seiner aktiven Karriere Trainer werden. (Archivfoto) Bild: Harry Langer/dpa
Jérôme Boateng will nach seiner aktiven Karriere Trainer werden. (Archivfoto)
Jérôme Boateng will nach seiner aktiven Karriere Trainer werden. (Archivfoto) Bild: Harry Langer/dpa

Die Bayern-Fans beziehen sich mit ihrem Protest augenscheinlich darauf, dass Boateng im Jahr 2024 vom Landgericht München I wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer Ex-Freundin schuldig gesprochen und verwarnt worden war. Boateng bestreitet, jemals eine Frau geschlagen zu haben.

Boateng an Bayern: Euer Fokus sollte auf dem Platz liegen

Boateng war einer der besten Abwehrspieler der Welt. 2014 wurde er mit der DFB-Auswahl Weltmeister, bei den Bayern gewann er von 2011 bis 2021 unter anderem zweimal die Champions League sowie neun Meistertitel. Er hofft auf weitere Erfolge für die Münchner.

"Euer Fokus sollte einzig und allein dem Platz gehören - und dem Ziel, diese beeindruckende Serie von 13 Siegen in Folge fortzuführen", schrieb Boateng. "Ich bin der Clubführung und dir, lieber Vincent, sehr dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit, Teil davon zu sein. Ich wünsche euch von Herzen, dass Ihr am Ende der Saison eure großen Ziele erreicht." Auch bei vielen Fans wolle er sich für zahlreiche Nachrichten "und die Unterstützung" bedanken.

Der FC Bayern siegt weiter.
Der FC Bayern siegt weiter. Bild: Marius Becker/dpa
Der FC Bayern siegt weiter.
Der FC Bayern siegt weiter. Bild: Marius Becker/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
5 min.
"Der Boss bleibt": Neuer Kompany-Vertrag vor Belgien-Duell
Bayern und Kompany - das passt. Der Coach beim Abschlusstraining.
Vincent Kompany ist der Motor des aktuellen Bayern-Laufs. Das Spiel gegen den FC Brügge ist ein spezielles für den Trainer. Davor gibt es ein Geschenk: Sein Vertrag wird bis 2029 verlängert.
Klaus Bergmann und Christian Kunz, dpa
25.10.2025
3 min.
Wegen Fan-Protesten: Boateng-Hospitanz bei Bayern geplatzt
Bayern-Fans entrollten beim Duell gegen Dortmund ein Transparent gegen Ex-Profi Jérôme Boateng.
Jérôme Boateng gewinnt mit Bayern viele Titel - nun will er Coach werden und eigentlich dafür an der Säbener Straße als Gast vorbeischauen. Dagegen protestieren Fans heftig. Sie haben Erfolg.
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
Mehr Artikel