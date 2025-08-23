Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge

Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild) Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.

Frankfurt/Main.

Nach dem Katastrophenstart von Werder Bremen in die neue Saison fordert Profi Senne Lynen neue Spieler in der Schlussphase der Transferperiode. "Ja, ich glaube schon", antwortete der Belgier auf die Frage, ob man sich Sorgen machen müsse, falls der Club nicht mehr bis zum Ende des Transferfensters am 1. September aktiv werden sollte.

Lynen ist nicht der erste Werder-Spieler, der auf Zugänge pocht. Auch Kapitän Marco Friedl hatte in der jüngeren Vergangenheit schon neue Profis gefordert. "Ich habe meine Meinungen oder meine Aussagen die letzten Wochen getätigt. Ich werde heute dazu nichts sagen", betonte Friedl nach dem 1:4 zum Auftakt der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.

Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz stellte klar, dass man noch was tun werde. "Wir können nur das machen, was wir dann auch budgetär, wirtschaftlich auch umsetzen können", erklärte Fritz, fügte aber auch hinzu: "Ich weiß auch: Viel Zeit haben wir nicht mehr."

Trainer und sportliche Führung früh unter Druck

Vor der Niederlage in Frankfurt in der Bundesliga ging schon der Pflichtspiel-Start in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem 0:1 bei Arminia Bielefeld in die Hose. Schon früh in der Saison stehen Werders Führung um Fritz und auch Coach Horst Steffen unter Druck. Der neue Trainer hofft ebenfalls noch auf Zugänge: "Da sind noch ein paar Dinge zu tun. Das ist ganz klar. Und die Arbeit, die ich zu tun habe, ist die auf dem Platz."

Neben schmerzhaften Abgängen wie die von Stürmer Marvin Ducksch zu Birmingham City oder Torwart Michael Zetterer nach Frankfurt kommen bei den Hansestädtern immense Verletzungsprobleme hinzu.

Verein sucht nach "bestmöglichen Lösungen"

So fehlen mit Jens Stage, Amos Pieper, Maximilian Wöber, Mitchell Weiser und Olivier Deman fünf potenzielle Stammspieler langfristig. "Die Ausfälle - die können wir nicht eins zu eins kompensieren in der Form", räumte Fritz ein. Der Verein versuche auf dem Transfermarkt aber die "bestmöglichen Lösungen" zu finden, so der 44-Jährige. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Eintracht vermiest Bundesliga-Debüt von Werder-Coach Steffen
Lieferten sich packende Zweikämpfe: Bremens Marco Grüll (l) und Frankfurts Rasmus Kristensen (r).
Eintracht Frankfurt setzt mit dem Sieg zum Bundesliga-Start gegen Bremen ein Statement. Werder-Coach Horst Steffen wartet hingegen weiter auf sein erstes Erfolgserlebnis. Ein Eintracht-Duo brilliert.
Christian Johner, dpa
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
20.08.2025
3 min.
Von Bremen nach Frankfurt: Zetterer als Trapp-Ersatz fix
Michael Zetterer wechselt von Werder Bremen zu Eintracht Frankfurt.
Torhüter Michael Zetterer verlässt Werder Bremen und schließt sich Eintracht Frankfurt an. Ausgerechnet gegen seinen bisherigen Club könnte der 30-Jährige am Wochenende sein Eintracht-Debüt geben.
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
Mehr Artikel