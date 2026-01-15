Nach Fiasko im Hinspiel: RB Leipzig sinnt gegen die Bayern auf Revanche

Fußball
Mit 0:6 war RB Leipzig zum Saisonauftakt bei Bayern München unter die Räder gekommen. Jetzt will das Team zeigen, dass es ein anderes geworden ist.
Das erste Spiel des Jahres 2026 für RB Leipzig fiel in die Kategorie „Arbeitssieg“. Mit 2:0 (0:0) bezwangen die Sachsen einen harmlosen SC Freiburg. Seit 13 Spielen sind sie damit gegen die Breisgauer ungeschlagen – der SC ist so etwas wie ein Lieblingsgegner geworden. Doch so schön der Auftaktsieg auch war, richteten sich die Blicke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.