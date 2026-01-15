MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Fiasko im Hinspiel: RB Leipzig sinnt gegen die Bayern auf Revanche

David Raum, hier im Zweikampf mit Freiburgs Philipp Treu, beschwört die neu gewonnene Leipziger Standardstärke – die auch gegen die Bayern zum Tragen kommen soll.
David Raum, hier im Zweikampf mit Freiburgs Philipp Treu, beschwört die neu gewonnene Leipziger Standardstärke – die auch gegen die Bayern zum Tragen kommen soll. Bild: PICTURE POINT
David Raum, hier im Zweikampf mit Freiburgs Philipp Treu, beschwört die neu gewonnene Leipziger Standardstärke – die auch gegen die Bayern zum Tragen kommen soll.
David Raum, hier im Zweikampf mit Freiburgs Philipp Treu, beschwört die neu gewonnene Leipziger Standardstärke – die auch gegen die Bayern zum Tragen kommen soll. Bild: PICTURE POINT
Fußball
Nach Fiasko im Hinspiel: RB Leipzig sinnt gegen die Bayern auf Revanche
Von Fabian Held
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 0:6 war RB Leipzig zum Saisonauftakt bei Bayern München unter die Räder gekommen. Jetzt will das Team zeigen, dass es ein anderes geworden ist.

Das erste Spiel des Jahres 2026 für RB Leipzig fiel in die Kategorie „Arbeitssieg“. Mit 2:0 (0:0) bezwangen die Sachsen einen harmlosen SC Freiburg. Seit 13 Spielen sind sie damit gegen die Breisgauer ungeschlagen – der SC ist so etwas wie ein Lieblingsgegner geworden. Doch so schön der Auftaktsieg auch war, richteten sich die Blicke...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:32 Uhr
2 min.
Australien: Social-Media-Aus für Kinder zeigt Wirkung
Erklärtes Ziel des Verbots: Kinder und Jugendliche sollen mehr Zeit mit Freunden verbringen. (Symbolbild)
Australien zieht erste Bilanz: Nach dem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige wurden bereits fast fünf Millionen Accounts gelöscht. Die Regierung feiert - aber es gibt auch eine Klage.
11:30 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
10:05 Uhr
4 min.
Diomande im Fokus: Leipzigs Juwel vor Bayern-Bewerbungsspiel
Starke Debüt-Saison in der Bundesliga: Yan Diomande (l) von RB Leipzig. (Archivbild)
Manga-Jubel und Luxus-Look: Leipzigs Juwel Yan Diomande ragt auf und neben dem Platz heraus. Das Spiel gegen die Bayern bietet ihm ein ganz neues Level an Rampenlicht.
Tom Bachmann, dpa
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
22:26 Uhr
3 min.
Bereit für die Bayern: Leipzig knackt Freiburg mit Standards
Willi Orban jubelt über sein erstes Bundesliga-Tor der Saison.
Lange geht nichts, dann geht alles ganz schnell: Mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten besiegt Leipzig den SC Freiburg. Die Sachsen sind bereit für den Bayern-Hit.
Tom Bachmann und Maximilian Wendl, dpa
Mehr Artikel