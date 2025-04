Nach Gala gegen Real: Arsenal patzt im Titelrennen erneut

Arsenals ohnehin geringe Chancen auf die englische Fußball-Meisterschaft schwinden weiter. Die Nordlondoner enttäuschen im Heimspiel gegen Brentford.

London. Wenige Tage nach dem grandiosen Champions-League-Auftritt beim 3:0 gegen Real Madrid ist der FC Arsenal in der heimischen Liga unsanft gelandet. Im Heimspiel gegen den Stadtrivalen FC Brentford kamen die Nordlondoner nur zu einem 1:1 (0:0). Im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool nun zehn Punkte. Die Reds können am Sonntag gegen West Ham bereits auf 13 Zähler enteilen.

Thomas Partey brachte die Heimelf nach einer Vorlage von Madrids Freistoßalbtraum Declan Rice in Führung (61. Minute), doch die Gäste aus dem Westen Londons glichen wenig später durch Yoane Wissa (74.) aus. Es war Arsenals zweites 1:1 in der Liga in Folge, auch beim FC Everton hatte die Elf von Coach Mikel Arteta einen Sieg verpasst.

Für Arsenal geht es bei nur noch sechs ausstehenden Ligaspielen vor allem darum, den Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Real am Mittwoch in Madrid sicher zu verwalten und erstmals seit 2009 wieder das Halbfinale der Champions League zu erreichen. (dpa)