  Nach Geduldsspiel: Freiburg erreicht in Lotte nächste Runde

Lotte verteidigte gegen den Bundesligisten eng und kompakt.
Lotte verteidigte gegen den Bundesligisten eng und kompakt. Bild: David Inderlied/dpa
Freiburg feiert das Tor zum 1:0.
Freiburg feiert das Tor zum 1:0. Bild: David Inderlied/dpa
Nach Geduldsspiel: Freiburg erreicht in Lotte nächste Runde
Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison ist der SC Freiburg beim Regionalligisten Lotte zu Gast. Zunächst hält der Außenseiter kompakt stand, doch die Breisgauer finden schließlich die Lücken.

Lotte.

Der SC Freiburg ist nach einem Geduldsspiel souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Beim kompakt verteidigenden Regionalligisten Sportfreunde Lotte tat sich der Bundesligist zunächst in seinen Offensivbemühungen schwer, setzte sich am Ende aber verdient mit 2:0 (1:0) durch. Für die Mannschaft von Trainer Julian Schuster trafen Eren Dinkci (43. Minute) und Lucas Höler (69.). 

Vor rund 6.000 Zuschauern im Stadion am Lotter Kreuz, darunter mehr als 2.000 mitgereiste Fans aus dem Breisgau, entwickelte sich die Partie zunächst zu einer zähen Angelegenheit für den Favoriten. Lotte stand sehr tief und machte die Räume eng. Die erste Chance hatte Vincenzo Grifo, dessen Freistoß aus halblinker Position knapp am Außennetz vorbeiging (13.). Maximilian Eggestein zog nach einem Einwurf volley über das Tor (15.).

Freiburg dominiert Ballbesitz, Lotte verteidigt

Trotz teils fast 90 Prozent Ballbesitz fand der Europa-League-Teilnehmer kaum Lücken. Lotte verteidigte nahezu mit der gesamten Mannschaft, blieb dadurch aber offensiv komplett ungefährlich. Beim Sport-Club sorgte erst Dinkci wieder für Gefahr, als er eine Flanke von Johan Manzambi an die Latte köpfte (35.). Acht Minuten später traf Dinkci dann per Volley zum Führungstor, nachdem Denis Milic den Ball nicht konsequent klären konnte.

Nach der Pause setzte sich das Bild fort: Freiburg dominierte den Ballbesitz, Lotte verteidigte kompakt. Nach einer Ecke bescherte Kamer Krasniqi den Hausherren den ersten und einzigen Abschluss des Spiels (52.). Die Gäste agierten derweil ein wenig ungenau, ehe Höler schließlich eine Freistoßflanke von Christian Günter aus kurzer Distanz versenkte. Weil Lotte trotz etwas mehr Ballbesitz offensiv weiter viel zu harmlos blieb, brachte Freiburg den Sieg kontrolliert ins Ziel. (dpa)

