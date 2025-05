Nach Gewinn der Europa League: Kane gratuliert den Spurs

Von 2009 bis 2023 stürmte Harry Kane für Tottenham, ein Titel war ihm in dieser Zeit nicht vergönnt. Seine Verbundenheit zu den Spurs ist geblieben.

Bilbao. Bayern-Torjäger Harry Kane gehörte zu den ersten Gratulanten seines Ex-Clubs Tottenham Hotspur nach dem Gewinn der Europa League. Unmittelbar nach dem 1:0 gegen Manchester United im Endspiel postete der Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga ein Jubel-Foto der Spurs auf Instagram mit der Unterschrift: "Congratulations".

Der englische Nationalmannschaftskapitän hatte von 2009 bis 2023 bei dem Londoner Club unter Vertrag gestanden, ein Titel war ihm aber nie vergönnt gewesen. Erst in dieser Saison durfte er mit dem Gewinn der Meisterschaft im Trikot der Münchner seine erste Trophäe hochhalten. Nun jubelt auch Tottenham über den ersten Titel nach 17 Jahren.

Entsprechend ging auch ein Gruß von Heung-Min Son an seinen langjährigen Stürmerkollegen raus. "Was soll ich sagen? Harry, wir haben auch den Pokal gewonnen", sagte der Südkoreaner bei RTL in Richtung Kane. (dpa)