Nach großer Stadion-Feier: Müller und Kollegen nach Ibiza

Die Party von Thomas Müller und einigen Mitspielern geht auf Ibiza weiter. Vor einer Woche war der Trip noch abgesagt worden.

München. Eine Reihe von Bayern-Stars um Thomas Müller ist laut einem Medienbericht zu einer Ibiza-Tour aufgebrochen. Die "Bild" veröffentlichte am Sonntagmittag Bilder und Videos von Münchner Fußball-Profis am Flughafen. Dort hob laut dem Bericht der Privatjet um die Mittagszeit ab. Müller, der am Samstag beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach sein letztes Heimspiel für den FC Bayern absolviert hatte, war im lässigen Look lachend und mit Sonnenbrille zu sehen.

Neuer nimmt den Ball mit

Auch Kapitän Manuel Neuer war Mitglied Reisegruppe, er trug auf am Flughafen aufgenommenen Fotos einen Ball unter dem Arm. "Wir fliegen ins Trainingslager", scherzte Neuer laut "Bild" am VIP-Terminal. Müller sagte demnach: "Wir sind ja Profis." Auf den Accounts der Profis in den Sozialen Medien waren zunächst keine Infos zur Reise zu sehen. Eine offizielle Bestätigung gab es auch nicht.

Außer den beiden Routiniers waren laut "Bild" Harry Kane, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Raphaël Guerreiro, Jonas Urbig, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Konrad Laimer und Eric Dier bei der Reise auf die Balearen-Insel dabei.

Nach der Party mit vielen Weißbier-Duschen im Stadion hatten Stars und Verantwortliche den Abend in einem noblen Lokal in der Münchner Innenstadt nahe des Stachus ausklingen lassen. Dass die Party nicht bis in die frühen Morgenstunden ging, ließ schon vermuten, dass die Spieler für den Sonntag ein Programm geplant hatten.

Der FC Bayern hat Thomas Müller ausgiebig gefeiert. Bild: Sven Hoppe/dpa Der FC Bayern hat Thomas Müller ausgiebig gefeiert. Bild: Sven Hoppe/dpa

Am Sonntag geht's auf den Balkon

In der Vorwoche, als die Münchner die Meisterschaft perfekt gemacht hatten, hatten sie eine Meisterreise noch abgesagt. "Wir haben davon gehört, mit der Mannschaft gesprochen und das gestern ganz offen miteinander besprochen. Wir haben gesagt: Das gehört sich nicht, der Wettbewerb läuft noch. Die Mannschaft hat das verstanden, dementsprechend: keine Reise", hatte Bayerns Sportvorstand Max Eberlvor dem Spiel in Leipzig bei Sky gesagt.

Nach dem nun erfolgten Kurztrip werden die Bayern-Stars aber zeitig wieder zurück in München erwartet. Am Samstag steht das letzte Bundesliga-Spiel auswärts gegen die TSG Hoffenheim an.

Am Tag danach feiern die Münchner auf dem Rathausbalkon. Dort sind auch die Fußballerinnen des Vereins dabei, die in dieser Saison erstmals in der Club-Geschichte das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen hatten. (dpa)