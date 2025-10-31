Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Herzstillständen: Motorrad-Pilot wieder ansprechbar

Der Sturz von Noah Dettwiler überschattete das Moto3-Rennen in Malaysia. (Archvibild)
Der Sturz von Noah Dettwiler überschattete das Moto3-Rennen in Malaysia. (Archvibild) Bild: Jose Breton/AP/dpa
Der Sturz von Noah Dettwiler überschattete das Moto3-Rennen in Malaysia. (Archvibild)
Der Sturz von Noah Dettwiler überschattete das Moto3-Rennen in Malaysia. (Archvibild) Bild: Jose Breton/AP/dpa
Motorsport
Nach Herzstillständen: Motorrad-Pilot wieder ansprechbar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenige Tage nach seinem Horror-Unfall in Sepang darf der Schweizer Noah Dettwiler die Intensivstation verlassen. Sein Team gibt dramatische Einblicke in die medizinischen Maßnahmen nach dem Rennen.

Sepang.

Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler befindet sich nach seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia weiter auf dem Weg der Besserung. Er sei inzwischen wach und kommuniziere mit seiner Familie und den Ärzten, teilte sein Team mit. Dettwiler habe die Intensivstation verlassen und sei in eine Privatklinik in Kuala Lumpur verlegt worden. Der 20-Jährige hat demnach aber noch einen langen Genesungsprozess vor sich.

Nicht mehr in Lebensgefahr

Bereits am Mittwoch war mitgeteilt worden, dass der junge Motorrad-Pilot nicht mehr in Lebensgefahr schwebe. Seinem Team zufolge mussten allerdings mehrere Notoperationen bei Dettwiler durchgeführt werden. Nach dem heftigen Unfall in der Aufwärmrunde in Sepang vorigen Sonntag hatte der Schweizer mehrere Herzstillstände erlitten und musste reanimiert werden. Entsprechende Schilderungen des Vaters bestätigte inzwischen auch das Team des Piloten.

Riss im Nacken festgestellt

Im Krankenhaus sei Dettwiler unter anderem die Milz entfernt worden, um die schweren Blutungen zu stoppen, hieß es weiter. Sein Bein, an dem er einen offenen Bruch erlitten hatte, sei operiert worden. Zudem habe der Fahrer schwere Lungenprellungen erlitten. Nach weiteren Röntgenuntersuchungen sei ein Riss im Nacken festgestellt worden, teilte das Team mit. 

Dettwiller müsse mehrere Wochen eine Halskrause tragen und zudem noch ein weiteres Mal am Bein operiert werden. Wann er in die Schweiz zurückkehren kann, sei offen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
13:22 Uhr
2 min.
Schweizer Motorrad-Pilot weiter in kritischem Zustand
Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler kämpft nach einem schweren Unfall weiter um sein Leben. (Archivbild)
Noah Dettwiler wird in der Aufwärmrunde beim Rennen in Malaysia von einem Kontrahenten umgefahren. Der Schweizer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen und ist noch nicht außer Gefahr.
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
12:45 Uhr
2 min.
Schweizer Motorrad-Pilot nicht mehr in Lebensgefahr
Hat das Gröbste wohl überstanden: Motorrad-Pilot Noah Dettwiler. (Archivbild)
Noah Dettwiler wird in der Aufwärmrunde beim Rennen in Malaysia von einem Kontrahenten umgefahren. Der Schweizer erleidet lebensbedrohliche Verletzungen. Nun gibt es Entwarnung.
Mehr Artikel