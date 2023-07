Nach Jaissle-Abgang: Struber wird neuer Salzburg-Trainer

Kurz nach dem Wechsel von Ex-Coach Jaissle nach Saudi-Arabien präsentiert RB Salzburg seinen Nachfolger: Der ehemalige Assistenz- und Nachwuchstrainer übernimmt als neuer Cheftrainer.

Salzburg. Zwei Tage nach dem ersten Spieltag hat Red Bull Salzburg Gerhard Struber als neuen Trainer präsentiert. Der 46-Jährige unterschreibt bei den "Roten Bullen" einen Zweijahresvertrag und tritt die Nachfolge des nach Saudi-Arabien abgewanderten Matthias Jaissle an.

"Mit Gerhard, der auf nationaler sowie auch auf internationaler Ebene über verschiedenen Stationen viel an Erfahrung gewinnen konnte, setzen wir unseren erfolgreichen Salzburger Weg in unserer Ideologie fort", erklärte Geschäftsführer Stephan Reiter auf der vereinsinternen Website.

"Heimkehr" und Karrierehöhepunkt für Struber

In Österreich war Struber bereits für den Salzburger Verein FC Liefering und den Wolfsberger AC tätig, außerdem betreute er den englischen Drittligisten FC Barnsley. Bis Mai saß der 46 Jahre alte Fußballtrainer beim Partnerclub New York Red Bulls auf der Bank. Zudem arbeitete für die Red Bull Fußball Akademie sowie als Co-Trainer bei den "Roten Bullen".

Für den Österreicher ist es eine "Heimkehr" an die alte Wirkungsstätte und der bisherige Karrierehöhepunkt: "Die sportliche Herausforderung mit dem FC Red Bull Salzburg ist enorm. Aus diesem Grund gilt es, gleich ab morgen, ab der ersten Trainingseinheit, Vollgas zu geben", sagte Struber.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Jaissle war seit Sommer 2021 Trainer der Salzburger und hat in dieser Zeit zweimal die Meisterschaft sowie einmal den Pokal gewonnen. Kurz vor dem ersten Liga-Spiel am vergangenen Samstag wurde der deutsche Trainer vom Verein freigestellt und heuerte wenig später beim saudi-arabischen Club Al-Ahli an. (dpa)