Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Malaria-Infektion: Positive Signale bei Freiburgs Irié

Weiter auf dem Weg der Besserung: Cyriaque Irié
Weiter auf dem Weg der Besserung: Cyriaque Irié Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Weiter auf dem Weg der Besserung: Cyriaque Irié
Weiter auf dem Weg der Besserung: Cyriaque Irié Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
1. Bundesliga
Nach Malaria-Infektion: Positive Signale bei Freiburgs Irié
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freiburgs Cyriaque Irié macht nach seiner Malaria-Infektion Fortschritte, wird aber gegen den Spitzenreiter noch nicht spielen. Die Rekord-Bayern sollen von anderen geärgert werden.

Freiburg.

Cyriaque Irié vom SC Freiburg macht nach seiner Malaria-Infektion weiter Fortschritte. "Die Entwicklungen und seine Werte sind positiv", sagte Trainer Julian Schuster vor dem Auswärtsspiel der Breisgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München. "Ein paar Dinge gibt es noch aufzuarbeiten. Aber wir geben ihm die Zeit." Bedeutet: Im Duell mit dem Rekordmeister wird Irié noch fehlen. "Aber es sind positive Signale, an denen wir dran bleiben", so Schuster weiter.

Der Offensivmann war im Sommer vom französischen Club ESTAC Troyes nach Freiburg gewechselt, kam in der Bundesliga bislang aber nur am ersten Spieltag gegen den FC Augsburg (1:3) zum Einsatz. Nachdem Irié bereits mehrere Wochen gefehlt hatte, machte der SC die Erkrankung öffentlich. Infiziert hatte er sich während einer Länderspielreise, seit Mitte Oktober trainiert der Nationalspieler Burkina Fasos individuell.

Coach Schuster sehnte nach anstrengenden Wochen mit vielen Pflichtspielen derweil die Länderspielpause herbei. "So schön es ist, international spielen zu dürfen: Was mir wirklich fehlt, sind Trainingseinheiten und dass man nicht im Detail arbeiten kann. Dazu brauchst du Wiederholungen", sagte er. 

Balance zwischen Akzeptanz und Mut

Die Freiburger unternehmen nun als elfte Bundesliga-Mannschaft den Versuch, die Rekord-Bayern zu besiegen. Bislang traten die Münchner jedoch souverän auf - in allen drei Wettbewerben. Daher erwartet Schuster in der Allianz Arena eine schwere Aufgabe. "Es wird Phasen geben, wo wir tief reingedrückt werden. Das müssen wir akzeptieren. Aber wir wollen auch den Mut haben, wenn sie uns Räume bieten", sagte er.

Vom Gegner könne man sich indes einiges abschauen, meinte der 40-Jährige: "Wenn man sieht, wie sich die Offensivspieler der Bayern auch defensiv einschalten, da merkt man: Da ist diese Überzeugung an die Herangehensweise. Da stehen alle dahinter, da wird gearbeitet - auch von Harry Kane zum Beispiel. Das ist bemerkenswert. Da kann man viel lernen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:10 Uhr
3 min.
FC Bayern ohne Gnabry gegen Freiburg - Neuer-Einsatz offen
Ist Manuel Neuer beim Heimspiel gegen Freiburg fit?
Nach einer krankheitsbedingten Trainingspause ist das Mitwirken von Manuel Neuer gegen Freiburg offen. Serge Gnabry wird fehlen. Bei einem Münchner Rotsünder steht die Dauer der Sperre fest.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
09.11.2025
4 min.
St. Paulis Negativserie immer heftiger: "Tut einfach weh"
Yuito Suzuki war nach einer Ecke für Freiburg erfolgreich.
Der FC St. Pauli verliert schon wieder und stellt einen Vereins-Negativrekord ein. Der SC Freiburg veredelt einen insbesondere für einen verdienten Spieler emotionalen Nachmittag.
Kristina Puck, dpa
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
Mehr Artikel