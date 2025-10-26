Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach medizinischem Notfall: "Gute Zeichen" vom Mainzer Fan

Weiter am Straucheln: Stefan Bell und der FSV Mainz 05
Weiter am Straucheln: Stefan Bell und der FSV Mainz 05 Bild: Marijan Murat/dpa
Robin Zentner konnte die Niederlage nicht verhindern.
Robin Zentner konnte die Niederlage nicht verhindern. Bild: Marijan Murat/dpa
Weiter am Straucheln: Stefan Bell und der FSV Mainz 05
Weiter am Straucheln: Stefan Bell und der FSV Mainz 05 Bild: Marijan Murat/dpa
Robin Zentner konnte die Niederlage nicht verhindern.
Robin Zentner konnte die Niederlage nicht verhindern. Bild: Marijan Murat/dpa
1. Bundesliga
Nach medizinischem Notfall: "Gute Zeichen" vom Mainzer Fan
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Stuttgarter Stadion muss ein FSV-Fan reanimiert werden. Zeitweise wird die Unterstützung von den Rängen eingestellt, während das Spiel weiterläuft. Das Mainzer Lager bezieht Stellung.

Stuttgart.

Sportdirektor Niko Bungert vom FSV Mainz 05 hat nach dem medizinischen Notfall eines Fans während des Spiels in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart (1:2) vorsichtige Entwarnung gegeben. "Aus dem Block habe ich von unseren Leuten gehört, dass die Lebensgefahr nicht mehr besteht", sagte der Funktionär. "Das ist schon mal ein gutes Zeichen gewesen."

Der Anhänger war mehr als 20 Minuten von Sanitätern behandelt und reanimiert worden, ehe er nach Angaben des Clubs ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Während der Versorgung auf der Tribüne lief das Spiel weiter, beide Lager stellten aber die Unterstützung vorübergehend ein. 

"Es ist natürlich immer makaber, wenn das Spiel ganz normal weiterläuft, aber man offensichtlich sieht und hört, dass irgendwas nicht in Ordnung ist", so Bungert weiter. "Respekt an alle Beteiligten, dass das dann ruhig und professionell gelöst wurde, und die Geschichte hoffentlich positiv ausgeht." Laut Trainer Bo Henriksen sei der Fußball in solchen Situationen "dann nicht mehr wichtig".

Vier Punkte nach acht Spielen

Sportlich straucheln die Mainzer in der Bundesliga weiter. Nur vier Zähler haben sie bislang gesammelt. Die Mannschaft sei "verunsichert", sagte Bungert. "Klar, man hätte mehr Sicherheit, wenn einem viel zufliegt, wenn man in einem Flow ist. Aber den haben wir im Moment offensichtlich nicht. Aber das sind Phasen, die jeder Fußballer durchmacht."

Individuelle Fehler sorgten in Stuttgart für die sechste Niederlage. Torhüter Robin Zentner fand vor dem Wiedersehen mit den Schwaben im DFB-Pokal am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) aber, dass die Mainzer in taktischer Hinsicht einen Schritt nach vorn gemacht haben. "Es war ja auch nicht so, dass wir chancenlos unterlegen waren", sagte der 30-Jährige. "Wir tun uns aber besonders in der Bundesliga schwer, Tore zu erzielen. Aber wir kennen die Situation und müssen zusammenstehen - mit den Fans." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
19:28 Uhr
4 min.
Nach medizinischem Notfall: VfB bezwingt Mainz mit 2:1
Torschütze zum 2:1: Deniz Undav
Ein Fan des FSV Mainz 05 muss reanimiert und später ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Platz sichert Deniz Undav den Schwaben drei Punkte. Mainz kann aber schon in wenigen Tagen Revanche nehmen.
Maximilian Wendl, dpa
18:51 Uhr
1 min.
Fan reanimiert: Notfall im Mainzer Block in Stuttgart
Im Stadion gab es einen Notfall.
Im Mainzer Fanblock beim Spiel in Stuttgart muss medizinisch geholfen werden. Beide Fanlager reagieren mit Stille. Doch es gibt gute Nachrichten.
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel