Lutz Pfannenstiel verliert seinen Job.
Lutz Pfannenstiel verliert seinen Job.
Fußball
Nach Müller-Tor: St. Louis stellt Lutz Pfannenstiel frei
Nach fünf Jahren ist Schluss für Lutz Pfannenstiel. In St. Louis wird der frühere Torhüter als Sportdirektor gefeuert.

St. Louis.

Nach der Pleite gegen Vancouver ist Lutz Pfannenstiel als Sportdirektor in St. Louis freigestellt worden. Der frühere Torhüter war fünf Jahre lang der starke Mann bei dem im Sommer 2020 neu gegründeten Fußball-Verein - fünf deutsche Profis stehen momentan im Kader des MLS-Clubs aus der Western Conference. "Leider hatten wir Schwierigkeiten, sportliche Stabilität zu schaffen, und konnten die Erwartungen unserer Eigentümer und Fans trotz kontinuierlicher Investitionen in den Kader nicht erfüllen", sagte Diego Gigliani, Präsident und Geschäftsführer von CITY SC.

Lob für Pfannenstiel nach Aus

St. Louis ist nach der Niederlage gegen die Vancouver Whitecaps Vorletzter der Western Conference. Zuletzt hatte der Club aus dem US-Bundesstaat Missouri gegen die Kanadier mit ihrem neuen Star Thomas Müller mit 2:3 verloren. Der frühere Bayern-Profi Müller hatte in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen den früheren Dortmunder Roman Bürki im St.-Louis-Tor verwandelte.

"Lutz war einer unserer wichtigsten Neuzugänge in der Anfangszeit des Vereins und verdient großen Anteil an unserem frühen Erfolg", sagte Carolyn Kindle, CEO und Mitglied der Eigentümergruppe von CITY SC über den 52 Jahre alten Pfannenstiel. St. Louis hatte gleich in der Premierensaison 2023 die Western Conference als Sieger beendet und für Furore gesorgt. (dpa)

