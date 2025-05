Nach Muskelbündelriss: Musiala läuft wieder

Seit Anfang April fehlt Bayern-Star Jamal Musiala verletzt. Nun läuft er wieder. Das wird auch Bundestrainer Julian Nagelsmann gerne hören.

München. Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat erstmals nach seiner schweren Muskelverletzung wieder Laufrunden beim FC Bayern absolviert. Der 22-Jährige mache damit einen weiteren Schritt in Richtung Comeback, teilten die Münchner am Mittwoch mit. Der Spielmacher hatte sich Anfang April beim 3:1 des FC Bayern in Augsburg einen Muskelbündelriss im hinteren, linken Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Nachricht gerne hören. Denn die Nationalmannschaft trifft beim Final-Four-Turnier zunächst im Halbfinale am Mittwoch, 4. Juni (21. 00 Uhr), in München auf Portugal mit Starspieler Cristiano Ronaldo. Das zweite Halbfinale bestreiten einen Tag später in Stuttgart Europameister Spanien und der WM-Zweite Frankreich. Das Endspiel findet am Sonntag, 8. Juni (21.00 Uhr), in München statt, das Spiel um Platz drei am selben Tag in Stuttgart.

Nagelsmann wird den DFB-Kader für den angestrebten erstmaligen Gewinn der Nations League am 22. Mai und damit wenige Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag nominieren. (dpa)