Regionale Nachrichten und News
  • Nach NHL-Doppelpack: Reichel wechselt zu den Canucks

Lukas Reichel (r) erzielte vor wenigen Tagen erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel. (Archivbild)
Wintersport
Nach NHL-Doppelpack: Reichel wechselt zu den Canucks
Erst vor wenigen Tagen schießt Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel. Jetzt verabschiedet sich der 23-Jährige aus Chicago - es geht nach Vancouver.

Vancouver.

Eishockeyspieler Lukas Reichel wechselt innerhalb der NHL von den Chicago Blackhawks nach Kanada zu den Vancouver Canucks. Der 23-jährige Angreifer hatte erst vor einigen Tagen beim 8:3-Erfolg seines Teams bei den St. Louis Blues erstmals in seiner Karriere in der nordamerikanischen Eishockey-Liga zwei Tore erzielt - und noch einen weiteren Treffer vorgelegt.

Die Blackhawks erhalten für den Wechsel einen Draftpick für die vierte Runde im Jahr 2027. Der Nationalspieler gab in der Saison 2021/22 sein NHL-Debüt für Chicago, hatte in seinen ersten beiden Jahren aber hauptsächlich für das Farmteam der Blackhawks gespielt.

Reichel soll besser und konstanter werden

Vancouvers General Manager Patrik Allvin lobte Reichel als "spannenden jungen Spieler, von dem wir glauben, dass er unsere Stürmergruppe verbessern kann". Er sei ein "talentierter Spielmacher", dem das Trainerteam nun helfen soll, besser und konstanter zu werden.

Bei den Blackhawks hatte der Nürnberger keine Führungsrolle eingenommen, sodass der Wechsel nicht ganz überraschend kam. (dpa)

