Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach nur 15 Spielen: Atalanta trennt sich von Trainer Juric

Als Trainer bei Atalanta Bergamo entlassen: Ivan Juric. (Archivfoto)
Als Trainer bei Atalanta Bergamo entlassen: Ivan Juric. (Archivfoto) Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Als Trainer bei Atalanta Bergamo entlassen: Ivan Juric. (Archivfoto)
Als Trainer bei Atalanta Bergamo entlassen: Ivan Juric. (Archivfoto) Bild: Thibault Camus/AP/dpa
Fußball
Nach nur 15 Spielen: Atalanta trennt sich von Trainer Juric
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem schwachen Saisonstart zieht Atalanta Bergamo Konsequenzen und trennt sich von Trainer Ivan Juric. Nicht zum ersten Mal geht es für den Kroaten schnell.

Bergamo.

Der italienische Erstligist Atalanta Bergamo hat sich nach nur 15 Spielen von Trainer Ivan Juric getrennt. Der Europa-League-Sieger von 2024 reagierte damit auf den schwachen Saisonstart. Der 50-jährige Kroate hatte erst zu Saisonbeginn von Gian Piero Gasperini übernommen, der nach neun Jahren in Bergamo zur AS Rom gewechselt war. 

An die Erfolge seines 67-jährigen Vorgängers, der Atalanta in der Spitzengruppe der Serie A etabliert und unter anderem den Europa-League-Titel geholt hatte, konnte Juric jedoch nicht anknüpfen. Zwar blieb Atalanta in der Liga zunächst lange ungeschlagen, kam in den ersten neun Partien aber nur auf zwei Siege und sieben Unentschieden. Zuletzt setzte es zwei Niederlagen – ein 0:1 bei Udinese Calcio sowie ein 0:3 zu Hause gegen Aufsteiger Sassuolo.

Für Juric ist es bereits die dritte Entlassung innerhalb eines Jahres. Genau vor einem Jahr, am 10. November 2024, wurde er nach zwölf Spielen bei der AS Rom freigestellt. Im Dezember hatte Juric dann den abgeschlagenen Tabellenletzten der Premier League, den FC Southampton, übernommen. Nach 16 Partien folgte sein Rauswurf im April. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Ballon-d'Or-Gewinner Dembélé vor Comeback in Leverkusen
Dembélé steht in der Reisegruppe. (Archivbild)
Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé verletzte sich im September im Nationaltrikot. Pünktlich für die Rückkehr nach Deutschland scheint der Flügelspieler von PSG wieder fit zu sein.
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
27.10.2025
2 min.
Juventus Turin trennt sich von Trainer Tudor
Juventus Turin hat den bisherigen Trainer Igor Tudor freigestellt. (Archivbild)
Der Traditionsclub Juventus Turin reagiert auf die sportliche Talfahrt: Igor Tudor und sein Trainerteam müssen gehen. Auf den Kroaten folgt vorübergehend Massimo Brambilla.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
Mehr Artikel