Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Pleiten von Zverev und Alcaraz: Europa braucht Wunder

Alexander Zverev verzweifelte am zweiten Tag beim Laver Cup am Australier Alex de Minaur.
Alexander Zverev verzweifelte am zweiten Tag beim Laver Cup am Australier Alex de Minaur. Bild: Jeff Chiu/AP/dpa
Alexander Zverev verzweifelte am zweiten Tag beim Laver Cup am Australier Alex de Minaur.
Alexander Zverev verzweifelte am zweiten Tag beim Laver Cup am Australier Alex de Minaur. Bild: Jeff Chiu/AP/dpa
Sport-Mix
Nach Pleiten von Zverev und Alcaraz: Europa braucht Wunder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Deutschlands Top-Profi ist beim Laver Cup in San Francisco überraschend chancenlos. Auch der Weltranglistenerste bleibt im Einzel ohne Satzgewinn.

San Francisco.

Deutschlands Top-Tennisspieler Alexander Zverev war chancenlos, auch der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz verlor sein Einzel deutlich: Das Team Europa benötigt beim Laver Cup in San Francisco gegen Team Welt ein Wunder für die Titelverteidigung. Am Schlusstag müssen die Europäer beim Stand von 3:9 alle noch vier ausstehenden Partien gewinnen. Team Welt benötigt dagegen nur noch zwei Siege für den insgesamt dritten Erfolg bei der 2017 ins Leben gerufenen Tennis-Showveranstaltung.

Anders als noch am ersten Tag war ein Sieg beim Show-Turnier in den USA zwei Punkte wert. Nach der 3:1-Führung vom Freitag bedeutete das 1:6, 4:6 von Zverev gegen den Weltranglisten-Achten Alex de Minaur den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich. Der Deutsche fand nie ins Spiel und war chancenlos. Nach 89 Minuten war der sichtlich enttäuschte Weltranglistendritte im ersten Auftritt seit dem Drittrunden-Aus bei den US-Open geschlagen.

Spielt Zverev auch am Schlusstag?

"Gegen Zverev muss man variabel agieren, und das habe ich getan", sagte de Minaur direkt nach dem Match in der Arena, in der sonst die NBA-Basketballer der Golden State Warriors aktiv sind. Ob Zverev am Schlusstag noch einmal von Europas Team-Kapitän Yannick Noah und dem Briten Tim Henman (Vize-Kapitän) nominiert werden wird, ist noch offen.

Carlos Alcaraz war gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz chancenlos.
Carlos Alcaraz war gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz chancenlos. Bild: Jeff Chiu/AP/dpa
Carlos Alcaraz war gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz chancenlos.
Carlos Alcaraz war gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz chancenlos. Bild: Jeff Chiu/AP/dpa

Neben Zverev holte auch der spanische Weltranglistenerste Alcaraz beim 3:6, 2:6 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz überraschend keine Punkte. Holger Rune verlor gegen den Argentinier Francisco Cerundolo beim 3:6, 6:7 (5:7) ebenfalls glatt in zwei Sätzen. Im abschließenden Doppel gab es für den Dänen Rune mit dem Norweger Casper Ruud gegen de Minaur und Alex Michelsen beim 3:6, 4:6 die vierte Niederlage des Tages für Europa. Das Team Welt wird von Andre Agassi und Patrick Rafter als Kapitänen angeführt.

Drei Punkte pro Sieg am Schlusstag

Bei dem an den Ryder Cup im Golf angelehnten Mannschaftswettbewerb muss ein Team 13 Punkte erzielen. Team-Welt benötigt am Sonntag (Ortszeit) daher noch zwei Siege. Am Schlusstag gibt es für jeden Sieg drei Punkte. Team Europa konnte in den bisherigen sieben Aufeinandertreffen fünfmal gewinnen. Im vergangenen Jahr siegte Europa gegen Team Welt in Berlin mit 13:11. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Mit Rückenschmerzen: Zverev möchte Spielverderber werden
Alexander Zverev hat in New York die dritte Runde erreicht.
Zverev bietet sich die Achtelfinalchance - ebenso wie überraschend Altmaier. In Runde zwei amüsiert ihn ein Fan-Moment. Frei von Sorgen ist der beste deutsche Tennisspieler offenbar nicht.
Kristina Puck, dpa
13:15 Uhr
2 min.
Kreml: Reguläre Verlängerung von Atomwaffenvertrag unmöglich
Russland ist bereit, sich ein Jahr lang weiter an die Begrenzungen seiner Atomsprengköpfe und Trägerraketen gemäß dem derzeitigen Abrüstungsvertrag New Start zu halten. (Archivbild)
Mit einer Handschlagvereinbarung sollen laut dem Kreml die Bestimmungen des letzten Atomwaffenabrüstungsvertrags gerettet werden. Eine Neuverhandlung hält Moskau wegen Zeitnot für unrealistisch.
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
08:16 Uhr
3 min.
Zverevs Europa-Team führt beim Laver Cup nach Tag eins
Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien (l) gewann beim Laver Cup im Doppel.
Der Laver Cup in San Francisco beginnt für die europäische Auswahl mit Alexander Zverev gut. Der Deutsche wird wohl erst am zweiten Tag der Showveranstaltung in den USA auf dem Court stehen.
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:19 Uhr
1 min.
Mikroskopisch klein: Plauener zeigt Faszinierendes aus Sand
Der Künstler stellt im Best-Western-Hotel Am Straßberger Tor in Plauen aus. Er zeigt Aquarelle und Pastelle mit Landschaften sowie Bilder aus Sand.
Sabine Schott
Mehr Artikel