Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Rechtsstreit: El Ghazi verhöhnt Ex-Club Mainz 05

Anwar El Ghazi beim Prozess. (Archivbild)
Anwar El Ghazi beim Prozess. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Anwar El Ghazi beim Prozess. (Archivbild)
Anwar El Ghazi beim Prozess. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
1. Bundesliga
Nach Rechtsstreit: El Ghazi verhöhnt Ex-Club Mainz 05
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Der Profi geht daraufhin in den sozialen Medien in die Offensive.

Mainz.

Fußballprofi Anwar El Ghazi hat nach dem Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Club FSV Mainz 05 verbal nachgetreten. "Offenbar reichen dem Vorstand des Vereins die regelmäßigen Niederlagen auf dem Fußballplatz nicht, deshalb fordern sie immer wieder neue Niederlagen vor deutschen Gerichten!", schrieb El Ghazi in den sozialen Medien.

Mainz 05 hatte am Mittwoch eingeräumt, mit seiner Berufung im Fall El Ghazi gescheitert zu sein. "Wir haben die Entscheidung des Gerichtes zu akzeptieren, das in dem Verhalten und Handeln unseres Arbeitnehmers nach dem abscheulichen Attentat der Hamas in 2023 keine ausreichenden Gründe für eine fristlose Kündigung gesehen hat", erklärte Stefan Hofmann, der Vereins- und Vorstandsvorsitzende des Bundesligisten. 

Der Club hatte dem mittlerweile 30 Jahre alten El Ghazi nach einem propalästinensischen Instagram-Post nach dem Angriff von Terroristen im Auftrag der Hamas auf Israel am 7. Oktober gekündigt. Das Arbeitsgericht hatte im Juli die fristlose Kündigung für unwirksam erklärt, Mainz war vor das rheinland-pfälzische Landesarbeitsgericht gezogen - und kassierte eine Abfuhr.

El Ghazi: "Verblendete Vorstandsmitglieder"

"Ich bin den deutschen Gerichten dankbar, dass sie für Gerechtigkeit gesorgt und die haltlosen und unsinnigen Behauptungen des Vereins durchschaut haben", schrieb El Ghazi. Er sprach bei der Vereinsführung von "verblendeten Vorstandsmitgliedern des FSV Mainz 05".

Die Kammer habe die Posts objektiv ausgelegt und sei in der erforderlichen Interessenabwägung zu dem Ergebnis gekommen, dass in diesem Fall die Meinungsfreiheit gegenüber den Arbeitgeberinteressen überwiege. Eine fristlose Kündigung sei folglich nicht gerechtfertigt gewesen, hatte es am Mittwoch in der Mainzer Mitteilung geheißen.

"Inhaltlich halten wir allerdings an unserer Position fest: Auf Basis der Werte und Überzeugungen, die Mainz 05 ausmachen, ist eine Weiterbeschäftigung von Personen, die sich im fundamentalen Widerspruch zu eben jenen äußern und verhalten auch in Zukunft ausgeschlossen", hatte Hofmann erklärt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
1 min.
Mainz 05 bestürzt über Fan-Attacke gegen Beamten
Fans des FSV Mainz 05 haben vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt einen Beamten tätlich angegriffen und verletzt.
Vor dem Bundesligaspiel in Frankfurt verletzen Mainzer Anhänger einen zu ihrer Begleitung eingesetzten Beamten. Der Verein reagiert umgehend darauf.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
12.11.2025
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
Mehr Artikel