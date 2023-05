Madrids Kroos: Wir freuen uns auf Manchester

Toni Kroos freut sich auf das Gastspiel in Manchester. Für Real Madrid und Manchester City ist nach dem Hinspiel-Remis im Champions-League-Halbfinale alles möglich.

Kurz nach dem Abpfiff in Madrid blickten Toni Kroos und Antonio Rüdiger schon voraus auf den Showdown in Manchester.

"Uns steht wahrscheinlich das schwierigste Auswärtsspiel bevor, das es aktuell gibt im europäischen Fußball. Aber ehrlich gesagt: Wir freuen uns drauf", sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler Kroos nach dem 1:1 im Champions-League-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City bei Prime Video.

Sein Teamkollege Rüdiger meinte: "Dass City mehr Ballbesitz haben würde, war klar. Aber ich denke, wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Wir können mit erhobenem Haupt nach Manchester reisen und das Spiel angehen."

"Die Allgemeinheit wird wahrscheinlich sagen, verdientes oder gerechtes Ergebnis. Gerade fühlt es sich ein bisschen anders an", sagte Ex-Weltmeister Kroos. Der 33-Jährige attestierte seinem Team nach dem Wechsel "hervorragend" gespielt zu haben, auch in der ersten Halbzeit habe man sich nach dem Führungstreffer "extrem verbessert." Kroos haderte aber ein wenig: "Man hat gesehen, dass wir absolut auf Augenhöhe sind, wir waren dem 2:0 in der zweiten Halbzeit deutlich näher als City dem 1:1."

Sein Trainer Carlo Ancelotti und Manchester-Coach Pep Guardiola sehen nach dem Remis weiter alle Chancen auf ein Weiterkommen ihrer Teams. "Ich denke, beide Mannschaften haben das Gefühl, dass es ein gutes Ergebnis war", sagte Ancelotti. "Wir haben vielleicht etwas besser gespielt und hätten den Sieg verdient gehabt, aber das ist eine Serie, die bis zur letzten Minute ausgeglichen sein wird."

Ähnlich äußerte sich Guardiola nach der Partie, in der Vinícius Júnior (36.) für Real getroffen und Kevin De Bruyne (67.) für Manchester ausgeglichen hatte. "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die haben getroffen, als wir etwas besser waren - und wir haben ausgeglichen, als die besser waren. Alles wird in Manchester entschieden." Das Rückspiel in England findet am kommenden Mittwoch statt. (dpa)