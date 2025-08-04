Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach Ronaldo: Auch BVB kämpft mit Regen im Trainingslager

Mit 30 Profis reist Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac in Trainingslager.
Mit 30 Profis reist Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac in Trainingslager. Bild: Sven Hoppe/dpa
Reisten wegen des Wetters frühzeitig aus Saalfelden ab: Ronaldo und sein Club Al-Nassr.
Reisten wegen des Wetters frühzeitig aus Saalfelden ab: Ronaldo und sein Club Al-Nassr. Bild: Franz Neumayr/APA/dpa
Mit 30 Profis reist Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac in Trainingslager.
Mit 30 Profis reist Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac in Trainingslager. Bild: Sven Hoppe/dpa
Reisten wegen des Wetters frühzeitig aus Saalfelden ab: Ronaldo und sein Club Al-Nassr.
Reisten wegen des Wetters frühzeitig aus Saalfelden ab: Ronaldo und sein Club Al-Nassr. Bild: Franz Neumayr/APA/dpa
Nach Ronaldo: Auch BVB kämpft mit Regen im Trainingslager
Die Dortmunder verbringen einige Tage in Saalfelden in Österreich, wo Ronaldos Club Al-Nassr zuletzt wegen Dauerregens vorzeitig abreiste. Nun fällt auch das erste öffentliche BVB-Training ins Wasser.

Dortmund.

Schlechter Start ins Trainingslager: Noch vor der Ankunft in Österreich muss Borussia Dortmund die für den Nachmittag geplante öffentliche Trainingseinheit in Saalfelden absagen. Nach starken Regenfällen ist der Platz in der SaalfeldenArena des FC Pinzgau unbespielbar, wie der Bundesligist mitteilte. 

Schon in der vergangenen Woche hatte das Wetter an selber Stelle für Unmut gesorgt: Superstar Cristiano Ronaldo und sein Club Al-Nassr reisten wegen der widrigen Bedingungen fünf Tage früher als geplant aus ihrem von vielen Berichten begleiteten Trainingslager in Saalfelden ab. "Einzig und allein das schlechte Wetter" sei der Grund für die vorzeitige Abreise, sagte Daniel Fischer von der für die Camp-Organisation verantwortlichen Agentur Onside der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Rund um das Trainingslager mit dem Superstar hatte es vor Ort große Fan-Aufregung gegeben.

Auch verletzte Spieler mit an Bord 

Der BVB ist mit einem 30-köpfigen Aufgebot ins Trainingslager aufgebrochen. Auch die verletzten Nico Schlotterbeck, Julien Duranville und Emre Can gehören zur Reisegruppe. "Wir nehmen alle Spieler mit, damit wir auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl kreieren. Es ist wichtig, dass wir als Team zusammen sind", sagte Trainer Niko Kovac vor der Abreise.

Neben dem verletzten Trio sind auch die wechselwilligen Giovanni Reyna und Cole Campbell dabei. Stürmer Sébastien Haller fehlt zunächst krankheitsbedingt, soll aber im Laufe der Woche nachreisen. Bis Samstag bereiten sich die Schwarz-Gelben in Österreich auf die neue Bundesliga-Saison vor. Eine weitere öffentliche Trainingseinheit ist für Freitag geplant. Dann womöglich auch mit besserem Wetter: Laut den Wettervorhersagen soll der Regen ab Mitte der Woche nachlassen. (dpa)

