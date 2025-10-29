Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Rückstand: Leverkusen rettet sich in Pokal-Achtelfinale

Felix Götze (l) sah für diese Aktion die Rote Karte.
Felix Götze (l) sah für diese Aktion die Rote Karte. Bild: David Inderlied/dpa
Leverkusen tat sich beim Zweitligisten Paderborn in der ersten Halbzeit schwer.
Leverkusen tat sich beim Zweitligisten Paderborn in der ersten Halbzeit schwer. Bild: David Inderlied/dpa
Erst nach 36. Minuten hatte die Werkself den ersten Torabschluss.
Erst nach 36. Minuten hatte die Werkself den ersten Torabschluss. Bild: David Inderlied/dpa
Felix Götze (l) sah für diese Aktion die Rote Karte.
Felix Götze (l) sah für diese Aktion die Rote Karte. Bild: David Inderlied/dpa
Leverkusen tat sich beim Zweitligisten Paderborn in der ersten Halbzeit schwer.
Leverkusen tat sich beim Zweitligisten Paderborn in der ersten Halbzeit schwer. Bild: David Inderlied/dpa
Erst nach 36. Minuten hatte die Werkself den ersten Torabschluss.
Erst nach 36. Minuten hatte die Werkself den ersten Torabschluss. Bild: David Inderlied/dpa
Fußball
Nach Rückstand: Leverkusen rettet sich in Pokal-Achtelfinale
Jana Glose, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drama bis zur letzten Minute: Paderborn schockt Leverkusen mit dem späten Ausgleich. In der Verlängerung wendet sich das Blatt mehrmals, am Ende jubelt Bayer.

Paderborn.

Ibrahim Maza und Aleix Garcia haben Bayer Leverkusen vor einer Pokal-Blamage bewahrt. Mit ihren beiden Treffern kurz vor Ende der Verlängerung sicherten sie dem Bundesligisten das 4:2 (0:0, 1:1) beim Zweitligisten SC Paderborn und den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. 

Die Werkself war nach einer Roten Karte gegen Felix Götze und dem direkt danach perfekt verwandelten Freistoß von Alejandro Grimaldo (60. Minute) in Führung gegangen. Doch Joker Stefano Marino glich in der 90. Minute vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion aus und rettete Paderborn in die Verlängerung.

Dort traf zunächst SCP-Joker Sven Michel (96. Minute), ehe Jarell Quansah (105.+1.) für den Ausgleich sorgte. Maza (120.+2.) erzielte das 3:2 für Bayer, Garcia traf danach noch ins leere Tor und wendete das lange Zeit noch drohende Elfmeterschießen endgültig ab.

Deutlich mehr Torchancen für Paderborn 

Der Außenseiter begann mutig und suchte sofort den Weg nach vorn, ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Im Gegenteil: Paderborn setzte die ersten Akzente. Götze köpfte eine Flanke von Mika Baur knapp über das Tor (11.), Lucas Copado schoss ebenfalls zu hoch (14.). Baur selbst verfehlte das Ziel aus der Distanz knapp (18.), Götze zog später erneut drüber (34.). 

Die Hausherren glaubten spürbar an ihre Chance und wurden immer mutiger. Bayer tat sich im Aufbau schwer, oft blieb nur der Rückpass. Erst in der 36. Minute kam die Werkself erstmals zum Abschluss – nach einem Fehlpass von Keeper Markus Schubert, der für Dennis Seimen in die Startelf gekommen war, setzte Jonas Hofmann den Ball volley über das Tor. Beim starken Gastgeber vergab Raphael Obermaier (40.) etwas zu überhastet. 

Leverkusen wird mutiger und profitiert von Rot 

Auch nach der Pause fehlten Leverkusen zunächst die zündenden Ideen. Doch im Gegensatz zur ersten Hälfte kam nun mehr Gefahr auf: Robert Andrich versuchte es mit einem Distanzschuss (51.), der kurz zuvor eingewechselte Christian Kofane schoss nach einer Ecke in Rücklage über das Tor (52.) und rutschte wenig später mit dem Ball am Fuß in Torhüter Schubert (57.). 

Doch dann wurde es für die Paderborner doppelt bitter: Götze sah nach einer Notbremse Rot (58.) - er hatte den enteilten Ernest Poku vor dem Strafraum am Trikot gezogen. Den fälligen Freistoß aus zentraler Position verwandelte Grimaldo über die Mauer hinweg aus rund 20 Metern ins linke Eck. 

Last-Minute-Verlängerung

Mit einem Mann mehr übernahm Leverkusen deutlich die Kontrolle, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen. Paderborn hielt dagegen und suchte angefeuert von den eigenen Fans immer wieder den Weg nach vorn. Kurz vor dem Ende der 90 Minuten wurde es unsportlich: Beim Versuch, eine Ecke auszuführen, wurde Torschütze Grimaldo von einem Becher von den Rängen getroffen.

Danach klärte zunächst Edmond Tapsoba eine verlängerte Ecke auf der Linie, bevor Joker Marino in der 90. Minute nach einer Ecke von Obermaier ins kurze Eck zum Ausgleich traf. Bayer hatte anschließend noch eine Doppelchance zur erneuten Führung, doch es ging in die Verlängerung. 

In dieser ließ Michel zunächst erneute die dezimierten Gastgeber jubeln, ehe Quansah zum Ausgleich traf. In der Folge drängte Leverkusen unermüdlich auf den Führungstreffer und belohnte sich ganz spät doch noch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
23:26 Uhr
4 min.
Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln
Bayern-Torjäger Harry Kane war auch im DFB-Pokal beim 1. FC Köln nicht zu stoppen.
Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane ist auch im DFB-Pokal nicht zu stoppen. Der Rekordpokalsieger hat aber auch etwas Glück. Bayer Leverkusen zittert sich ins Achtelfinale.
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
30.10.2025
2 min.
Hofmann über Pokal-Drama: "Unnötig, komplett unnötig"
Steht nach hartem Kampf und Verlängerung im Pokal-Achtelfinale: Bayer Leverksuen.
Leverkusen zieht nach 120 Minuten in Paderborn dramatisch ins Achtelfinale im DFB-Pokal ein. Mit Blick auf den kommenden Gegner in der Bundesliga tut die Verlängerung aber besonders weh.
Mehr Artikel