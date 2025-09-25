Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Schlotterbeck: Zwei weitere BVB-Stars vor Saisondebüt

BVB-Abwehrspieler Niklas Süle steht vor seinem Comeback. (Archivbild)
BVB-Abwehrspieler Niklas Süle steht vor seinem Comeback. (Archivbild)
1. Bundesliga
Nach Schlotterbeck: Zwei weitere BVB-Stars vor Saisondebüt
Niko Kovac setzt auf frischen Wind: Süle und Neuzugang Silva stehen vor ihrem Saisondebüt beim BVB. Was sich der Trainer davon erhofft, verrät er vor dem Spiel gegen Mainz.

Dortmund.

Comeback-Tage in Dortmund: Nach der gefeierten Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck darf sich der BVB auch wieder auf Niklas Süle und Neuzugang Fábio Silva freuen. "Niki und Fabio haben diese Woche mehr gemacht", sagte Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05. "Da werden wir mal schauen, inwieweit das morgen gut ist und sie vielleicht auch eine Alternative für den Kader am Wochenende werden."

Schlotterbeck war bereits in der Vorwoche beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg nach monatelanger Verletzungspause zurückgekehrt und hatte sogleich in der Startelf gestanden. "Er wird auf jeden Fall wieder beginnen", sagte Kovac bereits zu seinem Führungsspieler.

Süle spielte in dieser Saison aufgrund einer Muskelverletzung ebenfalls noch nicht. Auch Silva, der aus einer Verletzungspause kommend von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet worden war, kam für den BVB bislang nicht zum Einsatz. Vom portugiesischen Nationalspieler verspricht sich Kovac "eine gewisse Dynamik". (dpa)

