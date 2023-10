Nach schwerem Foul: Wolfsburg weiter ohne Wimmer

Wolfsburg. Drei Tage nach einem viel diskutierten Foul in Augsburg muss Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nun am Dienstagabend im Pokalspiel gegen RB Leipzig auf den österreichischen Nationalspieler Patrick Wimmer verzichten.

"Patrick ist nicht in der Lage, zu spielen", bestätigte VfL-Trainer Niko Kovac bei seiner Pressekonferenz am Vortag.

Der Ausfall des 22 Jahre alten Wimmer ist immer noch die Folge eines Fouls, das am vergangenen Samstag bei der Wolfsburger 2:3-Niederlage in Augsburg für viel Wirbel gesorgt hatte. Der FCA-Verteidiger Mads Pedersen hatte Wimmer bei einem harten Einsteigen am Sprunggelenk getroffen, dafür aber nur die Gelbe Karte gesehen. Wenige Minuten später musste der Wolfsburger Offensivspieler verletzt ausgewechselt werden.

Kovac sprach noch in Augsburg von einer "klaren Fehlentscheidung" und meinte: "Für mich ist das eine klare Rote Karte." Auch der Schiedsrichter-Sprecher Alex Feuerherdt räumte am Sonntag in einem Sky-Interview ein: "Das ist gesundheitsgefährdend, insofern sind wir von der Bewertung hier bei einer Roten Karte." (dpa)