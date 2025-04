Nach sportlichem Abstieg: DEG-Geschäftsführer tritt zurück

Unklar ist noch, ob die Düsseldorfer EG tatsächlich absteigt. Dafür steht fest, dass der Club sich für eine bessere sportliche Zukunft neu aufstellen wird.

Düsseldorf.

Wenige Tage nach dem sportlichen Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga ist bei der Düsseldorfer EG eine erste Personalentscheidung gefallen. Harald Wirtz tritt als geschäftsführender Gesellschafter der DEG Eishockey GmbH zurück, wie der Verein verkündete.

"Trotz der kaufmännischen Erfolge, die wir in den vergangenen Jahren erzielt haben, muss ich mich der Realität des sportlichen Abstiegs stellen", erklärte Wirtz in einem Statement. Aus seiner Sicht benötige der Verein in der Geschäftsführung und in der strategischen Ausrichtung einen Neuanfang.

Ob die DEG tatsächlich absteigt, ist noch unklar. Sie muss hoffen, dass ein Überraschungsteam in der DEL2 die Playoffs gewinnt. Das ist allerdings unwahrscheinlich: Alle fünf Clubs, die die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg erfüllen, landeten nach dem Ende der Hauptrunde auf einem der vorderen sechs Ränge. (dpa)