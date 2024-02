Nach Tag der Verwüstungen und Auseinandersetzungen in Halle: Fan des FC Erzgebirge Aue lebensgefährlich verletzt

Sportlich hatte das Derby zwischen dem Halleschen FC und Erzgebirge Aue viel zu bieten. Abseits des Leuna-Chemie-Stadions kam es derweil zu zahlreichen Sachbeschädigungen und Konflikten mit den Einsatzkräften. Ein mitgereister Fan der Veilchen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Halle/Aue. Volle Stadien, kurze Anreisen und besondere Rivalitäten zweier Clubs und Fanlager: Derbys sind besondere Spiele. Ein solches stand am vergangenen Sonntag zwischen dem Halleschen FC und dem FC Erzgebirge Aue in der 3. Liga auf dem Programm - und endete für einen Fan der Veilchen fatal. "Gestern wurde nach dem Sieg in Halle ein Auer Fan durch Polizeigewalt lebensgefährlich verletzt", heißt es in einem Beitrag von "Block P Wismut Aue" auf Facebook. Sie haben einen Zeugenaufruf gestartet - dabei hatte alles ganz anders angefangen.

111 Kilometer Luftlinie trennen die beiden Städte. Das entspricht zweieinhalb Stunden Zugfahrt, die am Wochenende 621 Fußballfans aus dem Lößnitztal zurücklegten - zweieinhalb Stunden, in denen über 600 Personen, dicht aneinandergepresst, bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit und schlechter Luft verharren mussten.

Verschmutzung und Verwüstung

Wie die Bundespolizei mitteilte, sei es dabei allerdings zu massiven Verschmutzungen im gesamten Zug gekommen. Noch unbekannte Täter hätten die Videokameras beklebt, die Bahn mit Graffiti beschmiert, mutwillig eine Toilette verstopft und mit unbekanntem Gegenstand eine Scheibe beschädigt - Vorfälle, zu denen sich der Verein seiner Fans, der FC Erzgebirge Aue, am Dienstag klar positionierte: "Auch wenn dem Vernehmen nach die Kapazitäten und technischen Gegebenheiten in den voll besetzten Transportmitteln bereits bei der Anreise von mehr als 1400 Fans aus Aue weder ausreichten noch den Standards entsprachen, distanziert sich der Club von jeder Art Vandalismus und Sachbeschädigung. Mutwillige Verschmutzung ist durch nichts zu rechtfertigen und nicht zu tolerieren", heißt es in der Mitteilung. Der Club erwarte von seinen Fans respektvolles und angemessenes Verhalten ohne jede Gewalt und Zerstörungsabsicht.

Außerdem hätten Gästefans nach Ankunft in der Saalestadt noch am Bahnhof Pyrotechnik gezündet. Nach Angaben der Bundespolizei habe sich im unmittelbaren Umfeld eine 45 Jahre alte Anhängerin des Halleschen FC, befunden, die durch eine Detonation einen Trommelfellriss im Ohr erlitten habe - der erste schwerwiegende Vorfall des Tages.

Rückreise-Chaos am Hauptbahnhof

Auch nach der Partie kam es am Hauptbahnhof zu Straftaten. Immer wieder versuchten Fans des HFC, die Polizeiketten zu durchbrechen, um zu den mitgereisten Anhängern aus dem Erzgebirge vorzustoßen. Nach Angaben der Bundespolizei sei der Einsatz von Pfefferspray notwendig gewesen. Es habe Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegeben.

Für Chaos sorgten jedoch auch die Anhänger aus Aue: Ein Zug war bereits abfahrbereit, als die Fans der Veilchen die Notöffnung sowie die Notbremse betätigten und damit die Bahn defekt setzten. Ersten "Freie Presse"-Informationen zufolge aber hatten die FCE-Fans die Notöffnung sowie die Notbremse gezogen, da die Luft aufgrund der Menschenmasse in der Bahn nicht mehr erträglich gewesen sei. Aufgrund des Vorfalls mussten die Fans den Zug verlassen und zu einem anderen Bahnsteig umgeleitet werden. Während dieser Aktion hätten Anhänger des HFC wiederholt versucht, gegnerische Fans mit Flaschen zu bewerfen und erneut die Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Es kam zu Anzeigen sowie insgesamt zu erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr.

Erzgebirge-Fan schwer verletzt

Wie die "Freie Presse" weiter erfuhr, ist es bereits auf dem Rückweg von der Arena zum Hauptbahnhof zu einem schwerwiegenden Vorfall gekommen. Die 621 Gästefans wurden unter Aufsicht der Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Halle/Saale von der Arena weggeleitet. An einer Tankstelle hätten FCE-Anhänger versucht, sich Getränke zu kaufen, was die Polizeibeamten zu unterbinden versuchten - dabei sei es zu Auseinandersetzungen gekommen, bei der ein Mann durch einen Polizisten massiv zu Boden gestoßen worden sei und durch den harten Aufprall das Bewusstsein verloren habe. Der Fan, der André heißt, habe die Rückreise zwar noch fortgesetzt, sei nach Informationen der "Freien Presse" aber mit einem Schleudertrauma und Hirnblutungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Auf Anfrage bestätigte die Polizeibehörde den Vorfall. Es sei von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet worden.

Aue-Fans starten Zeugenaufruf

Die Fans suchen nach Zeugen des Vorfalls. Zu dem äußerte sich nun auch der Club: Der Verein wünsche gute Besserung, schnelle Genesung und bemühe sich in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt sowie den Behörden vor Ort um die "lückenlose Aufklärung" der Vorkommnisse am Sonntag. "Im Vordergrund steht jedoch, dass sich der verletzte Fan möglichst schnell erholt und die Klinik verlassen kann", heißt es in einer Vereinsmitteilung. Dem Fan gehe es den Umständen entsprechend. Er sei auf dem Weg der Besserung - und damit außer Lebensgefahr.

Weitere Information folgen.