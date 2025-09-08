Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach ten-Hag-Fiasko: Hjulmand übernimmt Bayer Leverkusen

Kasper Hjulmand ist neuer Trainer bei Bayer Leverkusen
Kasper Hjulmand ist neuer Trainer bei Bayer Leverkusen Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Nach ten-Hag-Fiasko: Hjulmand übernimmt Bayer Leverkusen
Carsten Lappe, dpa
Kasper Hjulmand wird nach dem gescheiterten Engagement von Erik ten Hag neuer Trainer in Leverkusen. Was sich Sportchef Simon Rolfes vom Dänen verspricht.

Leverkusen.

Der Nächste bitte: Nach dem völlig missratenen Versuch mit Zwei-Monate-Trainer Erik ten Hag soll der frühere dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand den XXL-Umbruch bei Bayer Leverkusen gestalten. Der 53-Jährige erhält beim Vizemeister einen Vertrag bis 2027. 

"Er wird nun mit unserer Mannschaft zunächst wieder einen klaren und dominanten Spielstil erarbeiten", sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes. Hjulmand wird am Mittwoch offiziell vorgestellt. Bereits am Freitag steht das schwere Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/Sky) an.

"Kasper ist der Richtige, um unsere neue Werkself wieder zu einer Topmannschaft zu entwickeln, die anspruchsvollste nationale und internationale Ziele anstreben wird", befand Rolfes, der mit seiner Einschätzung bei ten Hag zuvor noch gründlich daneben gelegen hatte.

Sportchef Simon Rolfes ist sich bei der Verpflichtung Hjulmands diesmal sicher.
Sportchef Simon Rolfes ist sich bei der Verpflichtung Hjulmands diesmal sicher. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Der Niederländer hatte die Mannschaft erst am 1. Juli als Nachfolger von Startrainer Xabi Alonso übernommen und wurde nur zwei Monate später beurlaubt. Neben den sportlich ausbleibenden Erfolgen – eine Niederlage zum Bundesligaauftakt gegen Hoffenheim und ein Unentschieden in Bremen – soll es auch menschlich nicht zwischen ten Hag und den Spielern sowie den Bayer-Funktionären gepasst haben.

Nach dem Fiasko mit ten Hag ist sich Rolfes diesmal sicher

"Mehrere Jahre war sein Co-Trainer bei der dänischen Nationalmannschaft, Ismael Camenforte, parallel auch bei uns tätig. Kasper hat uns Ismael seinerzeit sogar persönlich empfohlen. Seine Trainingsmethodik ist demzufolge bei uns im Club detailliert bekannt und auch Kasper kennt unseren Verein aus den letzten Jahren bestens", erläuterte Rolfes, warum es seiner Meinung nach diesmal besser laufen soll. 

Glücklos in Leverkusen: Erik ten Hag musste nach nur zwei Monaten wieder gehen
Glücklos in Leverkusen: Erik ten Hag musste nach nur zwei Monaten wieder gehen Bild: Carmen Jaspersen/dpa
Experten wie zuletzt selbst Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatten sich zuletzt gewundert, dass ten Hag keine Zeit für den kniffligen Umbruch in Leverkusen bekommen hatte. Etliche Leistungsträger wie Florian Wirtz, Jonathan Tah, Granit Xhaka oder Jeremie Frimpong hatten den Meister von 2024 verlassen und wurden durch neue Akteure ersetzt.

"Es ist eine Auszeichnung, ein solches Team anvertraut zu bekommen. Die Aufgabe motiviert mich sehr, nach überragenden Erfolgen in der Vergangenheit jetzt sowohl mit bewährten als auch mit aufregenden neuen Spielern die Zukunft von Bayer 04 Leverkusen zu gestalten", sagte Hjulmand. 

Kein Unbekannter in der Liga

Der Däne ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Vor elf Jahren arbeitete er mit mäßigem Erfolg als Chefcoach in Mainz und wurde nach nur einem Dreivierteljahr wieder beurlaubt. Als Nationaltrainer seines Heimatlandes sorgte er bei der aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschobenen Europameisterschaft für Furore. Damals schieden die Dänen erst im Halbfinale gegen England aus. Schlechter lief es mit dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar. Das 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 in Dortmund gegen Deutschland war Hjulmands letztes Spiel als Nationaltrainer.

Zweifel am Dänen hatten die Bayer-Bosse aber nicht. "Neben den fachlich starken Argumenten als Trainer haben uns auch Kasper Hjulmands Prinzipien der Teamführung überzeugt. Eine neu zusammengestellte und entwicklungsfähige Mannschaft wie die unsere braucht deutliche Vorgaben und wird von dem transparenten, kommunikativen und empathischen Stil Kaspers profitieren", sagte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro. (dpa)

