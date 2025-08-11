Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Torhüter-Diskussion: Versöhnliche Töne in Heidenheim

Kevin Müller steht bereits seit zehn Jahren in Heidenheim unter Vertrag.
Kevin Müller steht bereits seit zehn Jahren in Heidenheim unter Vertrag. Bild: Harry Langer/dpa
Kevin Müller steht bereits seit zehn Jahren in Heidenheim unter Vertrag.
Kevin Müller steht bereits seit zehn Jahren in Heidenheim unter Vertrag. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Nach Torhüter-Diskussion: Versöhnliche Töne in Heidenheim
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Torwart-Transfer sorgt beim 1. FC Heidenheim für ungewohnte Unruhe. Nun demonstrieren alle Seiten wieder Geschlossenheit - nach mehreren Gesprächen zwischen Keeper Müller und der Clubführung.

Heidenheim.

Kurz vor dem Pflichtspielstart haben Torwart Kevin Müller und der 1. FC Heidenheim ihre Differenzen nach eigenen Aussagen ausgeräumt. Es habe mehrere persönliche Gespräche gegeben, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Man wolle wieder "gemeinsam nach vorn" blicken.

Die Heidenheimer hatten vor zwei Wochen Torhüter Diant Ramaj von Borussia Dortmund als neue Nummer eins ausgeliehen. Der Transfer und vor allem Müllers öffentliche Reaktion darauf hatten beim Ostalb-Club für reichlich Unruhe gesorgt. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt der FCH in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Bahlinger SC an.

Müller erklärt seinen Instagram-Post

"Ich war enttäuscht und habe anschließend mit meinem Posting meine Sichtweise dargestellt. Meine Absicht war es nicht, dass daraus Unruhe entsteht – sondern nur, meinen Standpunkt mitzuteilen", erklärte Müller, der in den vergangenen Jahren unangefochtener Stammkeeper des FCH war. Für ihn sei die Sache nun "endgültig aus der Welt", meinte der 34-Jährige. Auch in Zukunft würden Team und Verein für ihn an oberster Stelle stehen.

Die von ihm, Chefcoach Frank Schmidt und Torwarttrainer Bernd Weng getroffene Entscheidung habe "erwartungsgemäß unterschiedliche Sichtweisen und Diskussionen bei Fans und Medien nach sich gezogen", sagte FCH-Vorstandschef Holger Sanwald. Man habe sich mit Müller ausgesprochen und gemeinsam entschieden, das Thema damit "endgültig abzuschließen". 

Vorstandschef Holger Sanwald ist eine der Schlüsselfiguren in Heidenheim.
Vorstandschef Holger Sanwald ist eine der Schlüsselfiguren in Heidenheim. Bild: Harry Langer/dpa
Vorstandschef Holger Sanwald ist eine der Schlüsselfiguren in Heidenheim.
Vorstandschef Holger Sanwald ist eine der Schlüsselfiguren in Heidenheim. Bild: Harry Langer/dpa

Der Routinier habe sich "in den vergangenen Tagen als absoluter Teamplayer präsentiert, so wie wir ihn kennen". Müller bleibe, so Sanwald weiter, "auch in veränderter Rolle ein wichtiger Erfolgsfaktor" für den FCH.

Schon lange ein USA-Fan

Die Heidenheimer hatten die Leihe von Ramaj unter anderem mit einem möglichen Wechsel Müllers in die USA begründet. Der Torwart hatte sich in einem Instagram-Post anschließend verwundert darüber gezeigt, der Club dann wiederum irritiert von Müllers Vorgehen gewirkt.

Dass er sich grundsätzlich vorstellen könne, einmal in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) zu spielen, hatte Müller schon in der Vergangenheit gesagt. Er hatte dabei aber nicht von einem konkreten Angebot gesprochen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
29.07.2025
3 min.
Heidenheims Torwart Müller verwundert: "Kein Wechselwunsch"
Er wolle den 1. FC Heidenheim aktuell nicht verlassen, erklärt Torwart Kevin Müller.
Unruhe in Heidenheim: Nach der Leihe von Torhüter Ramaj als neue Nummer eins wundert sich der bisherige FCH-Stammkeeper Müller über die Begründung des Transfers. Und macht seine Irritation öffentlich.
04.08.2025
2 min.
Wechsel mit Weitsicht: Torwart Ramaj denkt ans Nationalteam
Für eine Saison von Dortmund an Heidenheim ausgeliehen: Torhüter Diant Ramaj.
Torhüter Diant Ramaj erklärt die Hintergründe seiner Leihe vom BVB nach Heidenheim. Perspektivisch soll sie ihm auch in Dortmund helfen - und die Tür zur Nationalmannschaft öffnen.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
Mehr Artikel