Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Trainings-Rückkehr: Kovac bremst bei Schlotterbeck

Auf Nico Schlotterbeck im Nationalteam müssen die Fans noch warten
Auf Nico Schlotterbeck im Nationalteam müssen die Fans noch warten Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Auf Nico Schlotterbeck im Nationalteam müssen die Fans noch warten
Auf Nico Schlotterbeck im Nationalteam müssen die Fans noch warten Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
1. Bundesliga
Nach Trainings-Rückkehr: Kovac bremst bei Schlotterbeck
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nico Schlotterbeck ist zurück auf dem Trainingsplatz – doch Niko Kovac tritt auf die Bremse. Was der BVB-Trainer zur Rückkehr des Abwehrchefs sagt und warum die Fans weiter warten müssen.

Dortmund.

Trainer Niko Kovac hat die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback von Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck auch in der Nationalmannschaft gebremst. Der 25-Jährige trainiert seit dieser Woche nach seiner schweren Knieverletzung zumindest teilweise wieder mit der Mannschaft. Angesichts der zuletzt besorgniserregenden Defensivschwäche des Nationalteams in der WM-Qualifikation waren Rufe nach dem kompromisslosen Innenverteidiger des BVB laut geworden.

"Ich verstehe natürlich die Rufe. Aber wir müssen schon auch chronologisch vorgehen. Bevor man überhaupt mal über die Nationalmannschaft nachdenken kann, muss man erst einmal im Club gesund sein", sagte Dortmunds Trainer Kovac am Donnerstag.

Vorsicht! BVB-Coach Kovac warnt bei Nico Schlotterbeck
Vorsicht! BVB-Coach Kovac warnt bei Nico Schlotterbeck Bild: Christoph Reichwein/dpa
Vorsicht! BVB-Coach Kovac warnt bei Nico Schlotterbeck
Vorsicht! BVB-Coach Kovac warnt bei Nico Schlotterbeck Bild: Christoph Reichwein/dpa

"Er ist nach fünf Monaten jetzt wieder zurückgekehrt zum leichten Mannschaftstraining. Das wird sicher noch etwas Zeit in Anspruch nehmen", meinte Kovac weiter. Für den Kader am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim ist Schlotterbeck noch keine Option: "So weit ist er noch nicht." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
18:50 Uhr
2 min.
Meister? Kovac bremst Dortmunds euphorisierten Beier
Traf beim Dortmunder Sieg in Heidenheim: Nationalstürmer Maximilian Beier.
Erst ein Tor, dann eine Ansage: Dortmunds Maximilian Beier ist in Heidenheim gut drauf. Trainer Niko Kovac nimmt's vor allem mit einem Schmunzeln zur Kenntnis.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
18:24 Uhr
1 min.
Trainings-Comeback von Nationalspieler Schlotterbeck
Nico Schlotterbeck ist nach mehrmonatiger Verletzungspause ins BVB-Training zurückgekehrt. (Archivbild)
Nach fünf Monaten Verletzungspause trainiert Nico Schlotterbeck teilweise mit der Mannschaft von Borussia Dortmund. Die Freude ist ihm anzusehen.
Mehr Artikel