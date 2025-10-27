Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nach Unfall: Frankfurt-Profi trauert um seine tote Katze

1. Bundesliga
Nach Unfall: Frankfurt-Profi trauert um seine tote Katze
Eintracht-Spieler Michy Batshuayi hat intensiv um das Leben seiner Katze gekämpft - am Ende vergeblich.

Frankfurt/Main.

Fußball-Profi Michy Batshuayi hat den Kampf um das Leben seines geliebten Katers Kiyo verloren. Das Haustier, das vor einigen Tagen von einem Auto angefahren worden war, sei an den Folgen des Unfalls gestorben, teilte der 32 Jahre alte Stürmer vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt auf Instagram mit.

"Kiyo hat bis zuletzt tapfer gekämpft, und wir waren in jedem Moment bei ihm. Er ist in unseren Armen gegangen, umgeben von Liebe, sein Herz endlich in Frieden. Ich habe ihn um Verzeihung gebeten, dass ich ihn nicht so beschützen konnte, wie ich es gewollt hätte", schrieb Batshuayi.

Auf Instagram folgen dem Eintracht-Profi, der einst auch für Borussia Dortmund spielte, über 2,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Dort hatte er nach dem Unfall mit Erfolg auch einen Aufruf zur Blutspende gestartet. "Kiyo hat mehrere Bluttransfusionen erhalten, doch leider hat sein Immunsystem das fremde Blut abgestoßen", berichtete Batshuayi. (dpa)

18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
23.10.2025
1 min.
Frankfurt-Profi bangt um seine Katze - Aufruf zur Blutspende
Bangt um seine Katze: Michy Batshuayi (Archivbild).
Die Sorge ist groß beim Eintracht-Spieler. Seine Katze wurde offenbar von einem Auto erfasst.
12:51 Uhr
4 min.
Keine Nachsicht für alte Liebe: Kovac will Pokal-Coup landen
Trainer Niko Kovac möchte mit Borussia Dortmund im DFB-Pokal weit kommen. (Archivbild)
2018 führt Niko Kovac Eintracht Frankfurt zum Pokalsieg. Nun will er seinen Herzensverein mit Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb kegeln.
Eric Dobias, dpa
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel