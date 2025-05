Nach Unfall: Jan Ullrich meldet sich aus dem Krankenbett

Der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich wird von einem Auto angefahren. Am Tag danach meldet sich der 51-Jährige zu Wort.

Berlin. Einen Tag nach seinem Unfall beim Radtraining hat sich der frühere Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich aus dem Krankenbett zu Wort gemeldet. "Ja es stimmt, ich wurde gestern beim Training von einem Auto angefahren", schrieb der 51-Jährige bei Instagram an seine Fans. Dazu postete der Merdinger ein Foto von sich im Krankenhausbett mit nach oben gerichteten rechten Daumen. "Ich bin bereits in besten Händen und auf dem Wege der Besserung."

Über die Art und die Schwere seiner Verletzungen gab er dabei keine Auskunft. Vielmehr wolle er Details zu seinem Unfall in seinem Podcast "Ulle & Rick" mit Ex-Radprofi Rick Zabel am kommenden Donnerstag bekanntgeben. Dort werde er sicherlich alles Weitere "ausführlich mit Rick besprechen".

Am Freitag hatte Eurosport unter Berufung auf Ullrichs Management berichtet, dass dieser sich bei dem Sturz einen Schlüsselbeinbruch, Prellungen und Hautabschürfungen zugezogen hatte. Der Unfall hatte sich in der Nähe seines Wohnortes Merdingen ereignet. Wegen der Verletzungen musste der Olympiasieger von 2000 an diesem Wochenende geplante Auftritte bei Eurosport absagen. Seine Fans wolle Ullrich bei seinem "Jan-Ullrich-Cycling-Festival" am kommenden Wochenende in Bad Dürrheim wiedersehen, schrieb er. (dpa)