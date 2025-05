Nach Unfall-Schock: Flick holt Meister-Titel mit Barça

Hansi Flick feiert auch den Meister-Titel in Spanien - dank eines Geniestreichs von Jungstar Lamine Yamal. Doch die Freude wird von einem Vorfall in Stadionnähe getrübt.

Barcelona.

Überschattet von einem Unfall in Stadionnähe hat der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick vorzeitig das Double perfekt gemacht. Nach dem Triumph im Pokalfinale ist Barça durch das 2:0 (0:0) im Stadtderby bei Espanyol Barcelona dank der Treffer von Jungstar Lamine Yamal (53. Minute) und Fermín López (90.+5) auch der Titel in der spanischen Meisterschaft sicher. Erzrivale Real Madrid kann das Flick-Team an den letzten beiden Spieltagen der Primera División nicht mehr einholen.